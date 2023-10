Real Sebastiani cerca il bis contro Milano per restare in alta quota. Out Sarto, c'è Piccin. Le aspettative dei coach

RIETI - Turno infrasettimanale nella settima giornata della Serie A2 di basket. Nel girone verde il Real Sebastiani Rieti affronterà domani, dopo il bel successo interno contro Cremona, l’Urania Milano (ore 17) sempre sul parquet del PalaSojourner. Un bel banco di prova per la formazione di coach Alessandro Rossi che troverà davanti a se un’ottima squadra col dente avvelenato dopo il derby lombardo perso contro Cantù. Per mantenere l’imbattibilità interna servirà concentrazione.

Gli avversari

Le capacità offensive dei milanesi non sono in discussione: l’Urania è la quarta squadra di tutta la Serie A2 per punti segnati (87 di media) e la seconda dietro la Sebastiani per percentuali da tre. L’americano Giddy Potts sta viaggiando oltre i 18 punti di media a partita, sotto canestro Piunti sta facendo registrare ottime cifre (12.7 punti e 8 rimbalzi) così come Lupusor e Montano. Occhio alla mano di Andrea Amato, giocatore in grado di accendersi in qualsiasi momento (chiedere a Vigevano dove dieci giorni fa ha registrato una prestazione da 29 punti) e a quella di Giovanni Severini, il secondo miglior tiratore da tre del girone verde dopo l’esterno del Rsr Alvise Sarto. Dalla panchina pronti a dare il loro contributo anche Aristide Landi e l’ex Npc Davide Bonacini. Non ha ancora fatto l’esordio in campionato l’altro americano Gerald Beverly, operato qualche settimana fa al ginocchio sinistro. In casa Sebastiani, che domenica scorsa ha potuto contare anche sul rientrante Lorenzo Piccin, bisogna attendere per comprendere la situazione dell’infortunio di Sarto: l’esterno amarantoceleste alla vigilia del match contro Cremona ha accusato un dolore alla caviglia che lo ha costretto a saltare la partita con la Juve e si attendono gli esami per un quadro più preciso della situazione.

Le dichiarazioni pre-gara

A presentare il delicato match c’è come al solito il coach Alessandro Rossi: «Il campionato è equilibratissimo e ogni partita è storia a se. Milano è una squadra che fa del talento offensivo la sua arma principale e dobbiamo adattarci fin da subito a questa particolarità. Sono bravi ad aprire il campo e liberarsi per il tiro da tre. Hanno delle tracce di gioco ben automatizzate dallo scorso anno.

Dovremo mettere in campo una gran fase difensiva».

Parla anche Lorenzo Piccin, reduce dal debutto ufficiale stagionale: «Domenica è stata una vittoria importante, sono molto contento finalmente di poter dare una mano alla squadra dal campo. Domani ci aspetta una partita molto tosta, Milano è una squadra talentuosa e che fa del tiro da tre una delle sue armi migliori. Dobbiamo essere bravi ad arginare i loro punti di forza e ad approcciare la partita nel modo corretto, sicuramente il nostro pubblico ci trasmetterà l’energia giusta per fare bene».

Per l’Urania presenta la gara il coach Davide Villa: «Abbiamo purtroppo iniziato la settimana con diversi problemi in allenamento, infortuni ed acciacchi ci hanno impedito di lavorare come avremmo voluto. Affrontiamo una squadra solida, che ha giocatori di qualità ed esperienza, oltre ad un roster profondo e competitivo, certamente non da neopromossa. La Real Sebastiani Rieti ha versatilità e molte frecce al proprio arco, sa proporre quintetti camaleontici, con giocatori smaliziati e con tanti anni di militanza in A2 come i vari Raucci, Italiano, Spanghero, atleti che abbinano mestiere e lucidità nei momenti chiave delle gare».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Frattoni 7, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Italiano 31, Nobile 32, Spanghero 45. All. Rossi

Urania Milano: Potts 1, Piunti 2, Amato 6, Lupusor 7, Montano 14, Landi 15, Bonacini 17, Severini 28, Cavallero 34. All. Villa

Arbitri: Alessandro Tirozzi di Bologna, Pasquale Pecorella di Trani (BT) e Pierluigi Marzo di Lecce

Le altre gare del girone verde (VII giornata)

1 novembre

Ore 18

Luiss Roma – Benacquista Latina

Cantù – Torino

Monferrato Basket – Juvi Cremona

Vigevano – Treviglio

Ore 20.30

Trapani Shark – Agrigento

Classifica

Trapani Shark 10

Cantù 10

Torino 10

Real Sebastiani Rieti 8

Treviglio 8

Juvi Cremona 6

Urania Milano 6

Agrigento 4

Monferrato Basket 4

Luiss Roma 4

Vigevano 2

Latina 0