Il Real Sebastiani ritrova il sorriso. Rossi: «Vittoria dal grande significato»

RIETI - Dopo il colpo esterno sul campo dell’Urania Milano, parla un soddisfatto ed emozionato coach Alessandro Rossi. Il tecnico del Rsr commenta così l’84-86 finale dell’Allianz Cloud, maturato dopo una rimonta e il solito finale in volata, deciso dai liberi di un impeccabile Jazz Johnson (12/12 a cronometro fermo) oltre che da un Hogue da 22 punti e 9 rimbalzi e dalla sorpresa Poom. Si è rivisto in campo anche Sarto che ha dato il suo contributo, specialmente nel secondo periodo con due triple consecutive.

Le dichiarazioni post-gara

«Tanta emozione – dice coach Rossi – questa vittoria ha un significato grande per noi. Abbiamo vinto contro una squadra forte e reduce da un’ottima vittoria contro Cantù. Nei primi minuti abbiamo giocato bene in attacco senza mai fare canestro, poi abbiamo preso difensivamente le redini della partita.

Abbiamo contenuto quello che era contenibile, Milano è una squadra che si muove molto bene e che trova quasi sempre tiri aperti, siamo stati bravi. In attacco abbiamo ancora qualche problema di palle perse banali, ma la squadra per 40 minuti ha lottato. La partita potevano portarla a casa entrambe le squadre, il premio questa volta va a noi e ripaga uno sforzo importante. Devo fare i complimenti ai giocatori, tutti hanno portato qualcosa alla causa. Adesso proveremo a concretizzare i prossimi impegni in casa»

Dopo due trasferte consecutive, Rieti farà il suo debutto casalingo nel 2024 domenica 14 gennaio contro la Luiss Roma (palla a due alle 18) per poi giocare nuovamente in casa anche il 21 gennaio contro Cantù.