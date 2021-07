Michele Costantini nuovo preparatore atletico del Real Sebastiani: «Onorato»

Lunedì 26 Luglio 2021, 12:07

RIETI - Michele Costantini è il nuovo preparatore atletico del Real Sebastiani Rieti: ha firmato un contratto biennale con scadenza 30 giugno 2023 e prenderà il posto di Luca Verdecchia.

La carriera

Nato ad Atri il 18 aprile 1989, Costantini è laureato in scienze motorie all’università degli studi dell’Aquila. Dopo la formazione universitaria ha conseguito diverse specializzazioni nel suo settore, in particolare quella come specialista nell’allenamento e condizionamento della forza (CSCS) alla NSCA (National Strength And Conditioning Association), riconosciuta a livello mondiale come organizzazione leader nelle certificazioni dei personal trainer e degli esperti della forza. Parallelamente al contesto accademico, per anni ha insegnato nuoto in diverse strutture sportive, ed ha cominciato ad interessarsi al mondo della preparazione fisica di vari sport, specializzandosi nel condizionamento funzionale per i nuotatori, alla massimizzazione della performance nella pallacanestro e, in maniera più generale, allo sviluppo della forza come mezzo imprescindibile per gli atleti. Negli ultimi due anni è stato il preparatore atletico della Cestistica San Severo.

Le dichiarazioni

«Sono onorato di poter entrare a far parte di una società come la Real Sebastiani Rieti, una realtà che sin dai primi contatti mi ha colpito per organizzazione e professionalità, ma soprattutto per la chiarezza e la determinazione nel voler conseguire certi traguardi sportivi. Sono tutte caratteristiche, queste, che per uno come me, che fa di questa professione uno stile di vita, rappresentano uno stimolo ulteriore nella ricerca della perfezione, da ricercare nella quotidianità». Queste le parole di Michele Costantini, al quale la società dà il benvenuto a Rieti.