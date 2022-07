Il Real Sebastiani ufficializza l'ingaggio del pivot Ferdinando Matrone

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti comunica di aver firmato il centro Ferdinando Matrone fino al termine della stagione.

Proveniente dall’esperienza in A2 con la maglia della Ristoprò Fabriano, vestita per 28 volte in stagione, realizzando 98 punti complessivi, Matrone, classe ’95 (210cm per 105 kg), vanta una media-punti/partita di 3,9 e una media-rimbalzi complessiva di 4,4.

Ferdinando Matrone ha scelto di indossare la maglia numero 19.

«Al giocatore giunge il saluto della proprietà e l'augurio di una stagione ricca di soddisfazioni, sia sotto l'aspetto professionale, che dal punto di vista personale», si legge nella nota del club