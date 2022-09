Il Real Sebastiani soffre più del previsto ma batte Matelica 74-69 e passa il turno in Supercoppa. Foto

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti vince in volata 74-69 la prima partita della stagione contro la Vigor Matelica nella gara valevole per i trentaduesimi di finale della Supercoppa Lnp di Serie B.

Gara che si rivela più difficile del previsto per gli uomini di Sandro Dell’Agnello che nel terzo quarto patiscono un prepotente ritorno degli ospiti che tornano sotto solo di tre a dieci minuti dalla fine. I padroni di casa grazie ai 21 punti di Mastrangelo e i 17 di Tomasini riescono a portare a casa la qualificazione ai sedicesimi che si disputeranno martedì prossimo al PalaSojourner contro la Luiss Roma, vittoriosa contro Cassino.

Primo quarto

Parte la Supercoppa della Real Sebastiani con il primo quintetto che vede in campo Mastrangelo, Tomasini, Contento, Matrone e Spanghero. I primi punti della stagione della Rsr sono di Contento. La Sebastiani parte forte in difesa, mentre in attacco trova soluzioni nei primi secondi dell’azione: tre triple, una a testa per Tomasini, Contento e Mastrangelo, segnano il parziale di 13-3 per i reatini che dopo quattro minuti costringono coach Cecchini al primo time-out. Reazione di Matelica che non si fa attendere: in uscita dal time-out i marchigiani si fanno sotto con la tripla di Riccio e cinque punti in fila di Seck che portano il parziale sul 13-11 a quattro minuti dalla fine del primo quarto. Questa volta è Dell’Agnello a dover chiedere il minuto. Cominciano le rotazioni, entrano Piazza, Paesano e Ceparano. In difesa si chiudono le maglie, in attacco Tomasini, Spanghero e Mastrangelo indicano la via e la Sebastiani piazza un parziale di 7-0 portando il punteggio a due minuti dalla fine sul 20-11. Una tripla per parte negli ultimi dieci secondi del quarto: a quella di Provvidenza per Matelica risponde a fil di sirena ancora Mastrangelo. 23-14 dopo dieci minuti.

Secondo quarto

Continua a far male dalla lunga distanza Rieti: ancora Mastrangelo e poi Spanghero siglano il 31-17. Reazione Matelica affidata a Vissani e Mentonelli per il meno nove. Mastrangelo è però in serata di grazia: dopo un assist splendido di Spanghero per Matrone, il giovane della Real sigla la quinta tripla della sua partita per il 36-22 a cinque minuti dalla fine. Provano a rifarsi sotto gli ospiti con Seck e capitan Caroli ma quattro punti di Tomasini nel finale mandano le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 42-29.

Terzo quarto

Dopo l’intervallo lungo le due squadre si rispondono colpo su colpo: ai canestri di Riccio e Gallo i padroni di casa replicano Contento e Spanghero. Per gli ospiti Enihe comincia a mettersi in ritmo e porta i suoi a meno sette. L’ingresso di Paesano porta punti alla Sebastiani (saranno sette personali nel quarto) ma Matelica approfitta delle difficoltà al tiro da tre dei reatini e si rifà sotto pericolosamente: negli ultimi cinque minuti di quarto il parziale è di 13-9 per i marchigiani con Riccio che allo scadere segna in penetrazione addirittura per il meno tre (58-55).

Quarto quarto

Tripla di Gallo che vale la parità a cui risponde subito Tomasini con sette punti in fila che consegnano il più sei alla Sebastiani, 65-59. Gallo in contropiede segna il 65-61 a 4.40 dalla fine e coach Dell’Agnello richiama i suoi in panchina per il time-out. Al rientro in campo Seck e Riccio rispondono ai sei punti di Mastrangelo, è ancora più quattro Rsr a due minuti dalla fine (71-67). Quando manca un minuto e mezzo Seck esce dalla partita per aver commesso il quinto fallo. Enihe penetra e segna in sottomano rovesciato per il meno due a 24 secondi dalla fine (71-69). Spanghero viene fermato con il fallo e si presenta in lunetta: uno su due per il play della Sebastiani. Dall’altra parte Enihe fallisce la tripla del pari. A un meno di due secondi dalla fine è rimessa per la Rsr in attacco, abbastanza tempo per il piazzato di Contento che sulla sirena fissa il punteggio finale sul 74-69.

Il Tabellino

Real Sebastiani Rieti – Halley Informatica Matelica 74-69

Parziali: 23-14; 19-15; 16-26; 16-14

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 21, Tomasini 17, Pavicevic, Paesano 7, Contento 11, Piccin, Matrone 4, Piazza, Nuhanovic, Ceparano 2, Okiljevic, Spanghero 12. All. Dell’Agnello

Halley Informatica Matelica: Provvidenza 4, Fianchini, Mentonelli 2, Brugnola, Seck 11, Vissani 3, Gallo 11, Caroli 5, Polselli 2, Riccio 15, Paglia 3, Enihe 13. All. Cecchini