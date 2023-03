Real Sebastiani torna al successo: Matelica battuta 65-72

RIETI - Torna alla vittoria il Real Sebastiani Rieti che batte a domicilio la Vigor Matelica 65-72 e si conferma in testa al girone C di Serie B. Ottimi i primi due quarti degli amaranto celesti: i primi venti minuti sono a senso unico con Rieti che va all’intervallo lungo sul 20-43. Nel secondo tempo però cambia la gara con Matelica che sfrutta le enormi disattenzioni reatine e si rifà sotto arrivando al meno 8 ad inizio quarto periodo. Un Tomasini da 21 punti guida i suoi al successo. Doppia cifra anche per Chinellato, Contento e Paesano. Rieti, visto il turno di riposo di Faenza, è ora a più 6 sul secondo posto.

Primo quarto

Buona partenza di Rieti guidata dalla coppia Tomasini – Chinellato che porta gli amaranto celesti sul 3-10 in neanche cinque minuti. Matelica prova a rientrare con la zona, ma Chinellato continua a martellare la difesa marchigiana prima con una tripla e poi con un fantastico assist per Paesano (7-17). Tomasini dalla lunetta firma il più 12 (9-21) per chiudere un buon primo quarto dei reatini.

Secondo quarto

Il Real è bravo a punire gli errori della non impeccabile difesa di Matelica: il gioco da tre di Bushati e la tripla di Contento valgono il più 20 dopo neanche 13 minuti di gara (11-31). Con il profondo roster a sua disposizione, coach Dell’Agnello non fatica a gestire l’ampio margine. Rieti ritocca il suo massimo vantaggio con i liberi di Matrone e Tomasini che valgono il 20-43 con cui le squadre vanno all’intervallo lungo.

Terzo quarto

Dopo la tripla in avvio di quarto di Mastrangelo, Matelica piazza in un momento di flessione amaranto celeste un parziale di 11-0 che porta coach Dell’Agnello a chiamare un time-out sul 31-46. Matelica colpisce ancora dalla distanza con Provvidenza, capitan Caroli e Riccio per tornare sul meno 10 (42-52). Un propositivo Tomasini ridà fiato ai reatini con cinque liberi consecutivi (42-57). Fallo antisportivo fischiato ai danni di Chinellato che porta Caroli in lunetta poco prima della fine del terzo quarto: è 46-59.

Ultimo quarto

La difesa a zona di Matelica è un rebus per Rieti che vede le sue percentuali abbassarsi così come la lucidità in molte scelte. Riccio e Caroli con due lampi riportano Matelica sul meno 8 (51-59) a otto minuti dalla fine: il time-out di Dell’Agnello è automatico. Al rientro in campo Mastrangelo e Contento puniscono e ridanno margine a Rieti (51-64). Tanti errori da ambo le parti. Matelica sfrutta il momento per tornare sotto la doppia cifra di svantaggio con Enihe (57-65) a tre minuti dal termine. Chinellato con 4 punti consecutivi caccia i marchigiani sul meno 12 (57-69). Matelica non molla e Gallo dalla lunga distanza firma il 60-69. Ventello per Tomasini che mette a segno anche la tripla del 60-72. I liberi di Caroli e Riccio fissano il finale sul 65-72: torna alla vittoria il Real Sebastiani Rieti.

I Tabellini

Halley Informatica Matelica – Real Sebastiani Rieti 65-72

Parziali: 9-21; 11-22; 26-16; 19-13

Quintetti

Halley Informatica Matelica: Gallo, Caroli, Riccio, Provvidenza, Enihe

Real Sebastiani Rieti: Tomasini, Piccin, Mastrangelo, Chinellato, Matrone

Halley Informatica Matelica: Provvidenza 14, Mentonelli, Seck, Vissani 2, Gallo 13, Caroli 18, Offor, Polselli, Riccio 14, Adeola 2, Paglia, Enihe 2. All. Trullo

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 5, Tomasini 21, Paesano 10, Contento 14, Piccin 2, Chinellato 11, Mazzotti, Matrone 4, Ceparano 2, Frattoni, Bushati 3. All. Dell’Agnello