Real Sebastiani ritrova il sorriso, Dell'Agnello: «Primo tempo molto brillante, il secondo meno»

RIETI - Parla dopo il ritorno alla vittoria dei suoi coach Sandro Dell’Agnello, il quale analizza così la gara dai due volti contro Matelica (65-72 il finale per Rieti) : bene i primi due quarti, qualche sbavatura di troppo negli ultimi due.

Le dichiarazioni

«Siamo, innanzitutto soddisfatti di esser tornati alla vittoria – spiega il tecnico - abbiamo fatto un primo tempo molto brillante ed un secondo non dello stesso livello. L’importante era tornare a vincere e farlo in sicurezza su un campo dove Faenza e Fabriano hanno vinto solo all’ultimo tiro. Tutti ora si giocano qualcosa e nessuno regala niente. La nostra posizione in classifica è ottima, siamo primi con un buon distacco e delle 5 giornate che mancano alla fine della regular season 4 saranno in casa, dunque siamo in una posizione direi invidiabile».

Il Real Sebastiani Rieti sale a 42 punti in classifica, a più 6 su Faenza al secondo posto che ha però una gara in meno. Il prossimo turno vedrà Rieti ospitare sabato primo aprile la General Contractor Jesi al PalaSojourner (palla a due alle 20.30).