Real Sebastiani, Marcello Chiodoni nuovo dt: «Con Roberto feeling da subito. Società di caratura superiore»

RIETI - Il marchigiano Marcello Chiodoni è il nuovo Direttore Tecnico della Real Sebastiani per la stagione 2022/23. «Una figura che arricchisce la società reatina con la sua esperienza cestistica e non solo. A Marcello giunge l’in bocca a lupo di tutta la Rsr per le migliori fortune professionistiche e personali».

La carriera

Anconetano classe ’63, l’ingenier Chiodoni è da oltre 40 anni nel mondo del basket. Negli anni ’70, infatti, inizia la sua carriera nel mondo della palla a spicchi, come istruttore di minibasket nella squadra della sua città. Una volta ottenuta la qualifica di allenatore nazionale, tra gli anni 80 e 90, vince un campionato giovanile con il femminile della Sidis Basket Ancona. Ha poi ricoperto il ruolo di Capo allenatore in C1 con Ancona ed in C2 con Fano. Nel 2006 lascia la panchina e si specializza come Direttore Sportivo tra Ancona, Falconara e Recanati. Nella stagione passata di nuovo ad Ancona, da avversario della RSR nel Girone C.

Le dichiarazioni

«Sono onorato di entrare a far parte della famiglia Sebastiani, perché il tutto è accaduto in maniera naturale - aaferma Chiodoni - Con Roberto c’è stata subito sintonia, sin dalle prime volte che abbiamo avuto modo di conoscerci e confrontarci su diverse tematiche, anche al di fuori del basket. Sono una persona alla quale piace parlare e apparire poco: preferisco lasciare la scena ai giocatori e ai tecnici. Il mio ruolo mi impone la politica del fare e dell’organizzare, di conseguenza la mia presenza a Rieti va vista nell’ottica del potenziamento dello staff e nel miglioramento di tutto ciò che è migliorabile, avendo trovato una società già di per se di caratura superiore, che sa il fatto suo».