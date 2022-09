Supercoppa, Real Sebastiani sfida la Luiss per un posto negli ottavi: «Vogliamo continuare a crescere»

RIETI - Torna questa sera in campo la Real Sebastiani Rieti per il secondo turno della Supercoppa Lnp di Serie B. Al PalaSojourner (palla a due alle ore 20.30) la squadra di coach Sandro Dell’Agnello ospiterà la Luiss Roma nella gara valevole per i sedicesimi di finale. I romani, già affrontati dalla Rsr dieci giorni fa per un’amichevole, hanno superato ai trentaduesimi di finale la Virtus Cassino.

Le aspettative

«Affrontiamo la Luiss -spiega l’assistant coach Giorgio Contigiani - squadra che conosciamo per averla affrontata dieci giorni fa a Roma. Sarà una partita impegnativa per diversi motivi. Su tutti il fatto che sono una squadra che ha cambiato poco rispetto alla scorsa stagione, aggiungendo però due giocatori di talento e affidabilità come Fallucca e Allodi. Sono una squadra profonda e di talento che richiederà una grande attenzione da parte nostra. Noi vogliamo continuare nel nostro percorso di crescita cercando sempre più continuità e coesione».

L'avversaria

Nello scrimmage a cui fa riferimento Contigiani, la Sebastiani ha battuto gli universitari (69-73 il punteggio) che hanno comunque ben figurato, complice anche una forma fisica migliore in quel momento e una chimica di squadra consolidata nel tempo. Sabato scorso i romani si sono imposti su Cassino vincendo 81-78 soprattutto grazie alle prestazioni da 16 punti a testa di Pasqualin e Allodi, quest’ultimo autore di una doppia doppia grazie anche a 10 rimbalzi catturati. Rieti cercherà di bissare il successo di sabato scorso contro Matelica evitando le sbavature che hanno riaperto la gara nel corso del terzo periodo. Una novità rispetto al match dei trentaduesimi sarà Chinellato che troverà un posto nei convocati dopo essere rimasto fuori contro Matelica causa turnover. In caso di passaggio del turno, la Rsr affronterebbe la vincente tra Roseto e Ancona che si sfideranno domani sul campo degli abruzzesi, determinando inoltre la data e il luogo degli ottavi: in caso di vittoria di Roseto si giocherebbe sabato 17 in terra abruzzese, mentre dovesse vincere Ancona si tornerebbe sul parquet del PalaSojourner domenica sera, visto che sabato è già in programma il match tra la Kienergia Npc Rieti e Chieti per la Supercoppa di Serie A2.

Le altre gare dei 16esimi del tabellone del Rsr

New Flying Balls Ozzano - Andrea Costa Imola 2022

Raggisolaris Faenza – Pallacanestro Senigallia

Pallacanestro Roseto – Campetto Basket Ancona

Real Sebastiani Rieti – Luiss Roma



Così in campo

Real Sebastiani Rieti: 1 Mastrangelo, 5 Tomasini, 7 Pavicevic, 8 Paesano, 10 Contento, 13 Piccin, 16 Chinellato, 19 Matrone, 21 Piazza, 22 Nuhanovic, 25 Ceparano, 33 Okiljevic, 44 Frattoni, 45 Spanghero. All. Dell’Agnello

Luiss Roma: 2 Murri, 3 Perotti, 5 Jovovic, 7 Allodi, 8 Fallucca, 9 Pasqualin, 10 D'Argenzio, 14 Invernizzi, 18 Barbon, 34 Tolino, 55 Di Bonaventura, 85 Legnini. All. Paccarié