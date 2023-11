Il Real Sebastiani si riscatta: Luiss travolta 65-90. Foto

RIETI - Il Real Sebastiani sbanca il PalaTiziano e batte la Luiss Roma nell’ottava giornata del girone verde di Serie A2. 65–90 il finale in una serata dove a splendere è più il collettivo rispetto ai singoli.

Secondo quarto che spaventa con la Luiss che torna sotto, ma negli ultimi due quarti Rieti travolge gli universitari. Doppia cifra per Italiano, Hogue, Piccin, Ancellotti, Spanghero e un Johnson, non preciso come al solito al tiro. La reazione degli amarantocelesti arriva puntuale nella prima di due trasferte consecutive (la prossima è a Cantù).

Primo quarto

Buona partenza di Rieti che tiene a bada le offensive della Luiss (a secco per oltre tre minuti) e piazza subito due triple con Piccin e Italiano (0-6).

La musica non cambia con la zona della Luiss e Rieti tocca la doppia cifra di vantaggio con altre due triple di Picicn e Italiano (5-15). Martella ancora dalla lunga la Sebastiani (6/8 da tre nel quarto), a segno con Piccin e Nobile dall’angolo per il più 14 (11-25). Quattro punti in fila di Pasqualin permettono alla Luiss di accorciare: il punteggio a fine primo quarto è di 15-25.

Secondo quarto

Altro mini-parziale di Rieti firmato Ancellotti e Frattoni: la tripla dell’esterno amarantoceleste vale il 17-32. La zona a tutto campo della Luiss mette in difficoltà Rieti e permette agli universitari di rientrare con un parziale di 7-0 che costringe coach Rossi al time-out (26-35). Il parziale diventa di 11-0 con altri 4 punti di D’Argenzio (30-35). Il lungo digiuno offensivo reatino è interrotto dal canestro di Hogue e dalla tripla di Spanghero, ma Fallucca dopo l’ennesimo rimbalzo offensivo della Luiss segna la tripla del 35-40 prima dell’intervallo lungo.

Terzo quarto

Brivido per Rieti con la Luiss che torna sul meno 1 (39-40), poi la coppia di americani comincia finalmente ad ingranare: tre canestri di Hogue e la tripla di Johnson valgono un nuovo allungo sul più 9 (41-50) e portano coach Paccariè al time-out. Torna la Sebastiani vista nel primo quarto: triple di Spanghero e Petrovic per il più 15 (43-58). Un gran canestro di Johnson chiude il terzo periodo: Rieti avanti 45-62.

Quarto quarto

Festival delle triple al PalaTiziano: D’Argenzio va a segno da una parte, dall’altra Italiano, Johnson e Frattoni fanno volare Rieti sul più 22 (54-76). Ancellotti è cinico in attacco e concreto in difesa, Rieti va anche sul più 30 (55-85) e chiude la gara: alla sirena finale il punteggio è di

Tabellini

Luiss Roma – Real Sebastiani Rieti 65-90

Parziali: 15-25; 20-15; 10-22; 20-28

Quintetti

Luiss Roma: Pasqualin, Badmus, Fallucca, Miska, Cucci

Real Sebastiani Rieti: Johnson, Piccin, Italiano, Raucci, Hogue

Luiss Roma: Murri, Badmus 5, Villa 7, Fallucca 3, Pasqualin 14, D’Argenzio 19, Jovovic, Miska 6, Cucci 2, Salvioni, Legnini 9. All. Paccariè

Real Sebastiani Rieti: Mandrelli, Frattoni 9, Petrovic 7, Piccin 11, Hogue 10, Ancellotti 12, Johnson 10, Raucci, Italiano 12, Nobile 6, Spanghero 13. All. Rossi

Arbitri: Roberto Radaelli di Porto Empedocle (AG), Sebastiano Tarascio di Priolo Gargallo (SR) e Francesco Praticò di Reggio Calabria