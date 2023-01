Il Real Sebastiani a caccia delle final four di Coppa Italia: serve superare l'ostacolo Luiss. Torna Contento

RIETI - Di scena questa sera al PalaSojourner la sfida tra il Real Sebastiani Rieti e la Luiss Roma valida per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie B Lnp (palla a due alle 20.30) . La squadra di coach Dell’Agnello che ha chiuso il girone d’andata al comando del girone C, si giocherà l’accesso alle Final Four di Busto Arsizio con i romani, attualmente secondi nel girone D. La vincente affronterà nella semifinale dell’11 marzo Faenza , vincente ieri sera contro Ruvo di Puglia 58-67.

Gli avversari

La Luiss Roma, come sottolineato nella conferenza stampa di domenica scorsa da coach Sandro Dell’Agnello, è una delle squadre più in forma nell’intera Serie B: i romani sono reduci da 7 successi consecutivi e sono in ritardo di soli 2 punti rispetto alla capolista del girone D Ruvo Di Puglia. Da sottolineare l’alto livello dell’attacco romano: insieme al Rsr, sono la squadra con più punti di media a partita, 84.1 come i reatini, e una delle migliori squadre per percentuale nel tiro da tre (poco meno del 32%). Tra i giocatori più pericolosi degli universitari ci sono Pasqualin (play da oltre i 16 punti di media e quasi 5 assist a partita), Falluca (esterno con un esperienze anche in A2 con 14.4 punti di media in questa stagione) e Legnini, con il ‘99 Jovocic molto bene in uscita dalla panchina nelle ultime gare. Non c’è da tempo D’Argenzio, fermo ai box per la rottura del legamento crociato. Rieti punta a recuperare Marco Contento, molto probabile la sua presenza nei convocati di questa sera.

Il Rsr e la Luiss si sono affrontati in questa stagione per due scrimmage - uno prima dell’inizio del campionato vinto 69-73 da Rieti e un altro perso dagli amaranto celesti dopo Natale 86-79 – e ai sedicesimi di Supercoppa Lnp, gara vinta dai reatini 85-73.

Le dichiarazioni pre gara

A parlare direttamente sul sito della Lega Nazionale Pallacanestro sono coach Sandro Dell’Agnello e il rientrante Marco Contento che commentano così il match di coppa.

«Giochiamo contro un avversario di livello – spiega Dell’Agnello - che sta facendo un grande campionato ed è in ottima forma. Noi però teniamo molto a questa partita, ce la siamo meritata conquistando il primo posto in classifica e faremo il massimo per vincerla e approdare così alla Final Four».

«Siamo estremamente felici ed orgogliosi di partecipare allo spareggio – dice invece Marco Contento - vogliamo a tutti i costi accedere alla Final Four per poi provare a vincere la Coppa. Inutile nascondersi, questa competizione è uno dei due obiettivi stagionali. Affrontiamo una squadra in salute e senza nulla da perdere, verranno qui affamati e carichi. Vengono da una serie di vittorie consecutive ed hanno giocatori di talento. Dovremo esser bravi ad incanalare la partita nei binari giusti. Confidiamo nel nostro pubblico a finché ci dia una mano a portare a termine il nostro lavoro».

La formula

Ai quarti di finale si sono qualificate le prime due classificate dei quattro gironi di Serie B. Due gare si sono già disputate ieri sera, con Faenza e Vigevano che hanno già staccato il pass per le Final Four vincendo rispettivamente contro Ruvo di Puglia e San Vendemiano. Le semifinali e la finalissima saranno giocati al Pala E-Work di Busto Arsizio nel weekend dell’11 e 12 marzo.

Le altre gare

Vigevano – San Vendemiano 77-70

Ruvo di Puglia – Faenza 58-67

Orzinuovi – Libertas Livorno oggi alle 20.30

La solidarietà

In occasione della gara di stasera, il prezzo d’ingresso sarà unico (8 € intero, 4 € ridotto 6-14 anni) e per ogni biglietto venduto 1 € sarà devoluto al Gruppo Aido “Fabio Fioritoni” di Rieti per l’iniziativa “avrAI DOnato”.

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Chinellato 16, Mazzotti 17, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44, Bushati 70. All. Dell’Agnello.

Luiss Roma: Murri 2, Perotti 3, Jovovic 5, Zini 6, Allodi 7, Falluca 8, Pasqualin 9, Busca 11, Invernizzi 14, Barbon 18, Converso 19, Mastria 23, Tolino 34, Di Bonaventura 55, Legnini 85. All.Paccariè

Arbitri: Francesco Di Luzio di Cernusco sul Naviglio e Fabrizio Suriano di Settimo Torinese