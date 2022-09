Real Sebastiani vince al debutto: Luiss superata 69-73. Foto. Dell'Agnello: «Meccanismi da oliare»

RIETI - Al PalaLuiss il Real Sebastiani Rieti vince il primo scrimmage dei due previsti prima dell’esordio ufficiale di sabato prossimo contro Matelica in Supercoppa. 69-73 il punteggio in favore degli amarantocelesti.

Il coach Dell'Agnello

“È stata una partita spezzettata e nervosa. Loro più tonici di noi essendo alla seconda amichevole ed anche per questo a tratti abbiamo faticato in attacco, giocando peraltro senza Piazza uscito per infortunio, ma comunque vincendo tre quarti su quattro e nel punteggio finale. Abbiamo da oliare molte cose ma è normale essendo la nostra squadra alla prima partita.” Queste le parole di coach Dell’Agnello nel post partita.

Il tabellino

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 4, Paesano 8, Piccin 2, Matrone 1, Ceparano 7, Tomasini 24, Contento 10, Chinellato 14, Spanghero 3, Okiljevic, Piazza, Frattoni. All. Dell’Agnello