Real Sebastiani, Lorenzo Piccin: «Sono molto carico e pronto per raggiungere gli obiettivi»

RIETI - La terza conferma per la stagione 2022/23 è quella di Lorenzo Piccin. “Lollo” è stato, nella scorsa stagione, una pedina fondamentale di coach Finelli, specialmente quando bisognava alzare l’intensità della difesa e dare tanta freschezza al quintetto. La guardia trevigiana resterà a Rieti per un altro anno, ancora con la Rsr, ancora con la n.13.

Le dichiarazioni

«Sono molto carico e felice di tornare a Rieti, un posto in cui fin da subito mi sono trovato bene lo scorso anno - afferma Piccin - Gli obiettivi sono ben chiari e stimolanti, non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con la squadra per raggiungerne il più possibile”.