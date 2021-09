Real Sebastiani ritrova la difesa, San Vendemiano ko 68-56: è 3° a Lignano. Finelli: «Imparato dagli errori»

Sabato 4 Settembre 2021, 19:27

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti batte la Rucker San Vendemiano 68-56 e conclude al terzo posto la prima edizione del “Memoria Mario Bartoletti” a Lignano Sabbiadoro.

Il quintetto di coach Alex Finelli gioca una gara di altissima intensità, comanda il gioco e nel punteggio sin dalle battute iniziali, per chiudere con un margine di 12 punti che vale il gradino più basso del podio.

Nella prima frazione di gioco la Rsr domina il quarto iniziale (24-16), poi San Vendemiano esce fuori alla distanza e torna in partita andando al riposo lungo con un – 2 gestibile (35-33). Nella seconda parte della gara, poi Contento sale di condizione, Tchintcharauli sotto le plance accalappia un’infinità di rimbalzi, la difesa concede davvero poco e nella volata finale la Rsr fa il vuoto costringendo San Vendemiano a forzare le giocate.

La squadra tornerà a Rieti già in nottata e domani alle 18 sarà ospite degli organizzatori della X° edizione della Fiera Mondiale del Peperoncino per la prima uscita ufficiale davanti ai propri tifosi: appuntamento alle 18 a Piazza Mazzini.

Il coach Finelli

«E’ stata una partita intensa sotto il punto di vista dell’agonismo, perché sia San Vendemiano, che Cividale ieri, sono due avversari che possono vantare dei roster importanti e ambiziosi, squadre di grande energia - afferma il coach Alex Finelli - Per quanto ci riguarda oltre a Stanic e Dieng abbiamo dovuto fare i conti anche un problema intestinale per Chiumenti che lo ha costretto a mezzo servizio. Voglio fare i complimenti a a chi è rimasto in campo perché ha giocato di cuore e di disciplina e i tifosi che ci hanno seguito, si sono potuti rendere conto della determinazione messa in campo dai ragazzi. C’era molta stanchezza dopo questo tour de force, abbiamo giocato con sette giocatori e mezzo, ma la squadra ha mostrato una caratteristica importante e cioè ha cercato di imparare dagli errori commessi a Pistoia e contro Cividale. Si sono notati dei miglioramenti progressivi da mercoledì a oggi: non abbiamo ripetuto gli svarioni disciplinari di ieri, abbiamo giocato una pallacanestro efficace in attacco e un’attenzione particolare alla fase difensiva evitando falli inutili e antisportivi privilegiando le collaborazioni difensive».

Il tabellino

RUCKER SAN VENDEMIANO-REAL SEBASTIANI RIETI 56-68 (parziali: 16-24; 17-11; 10-15; 13-18)

RUCKER SANVENDEMIANO: Sanguinetti 13, Zocca 4, Vedovato 15, Giacché 7, Gatto, Azzaro 6, Baldini 4, Nicoli 6, Ballaben n.e., Borsetto 1. All.: Mian.

REAL SEBASTIANI RIETI: Piazza 6, Piccin 2, Loschi 14, Ndoja 18, Tchintcharauli 7, Chiumenti 2, Contento 11, Ghersetti 8. All.: Finelli.

ARBITRI: Andretta e Schiano di Zenise.

NOTE: uscito Gatto (S) per cinque falli.