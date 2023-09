Real Sebastiani, battere Latina di almeno 8 punti per centrare i quarti di Supercoppa. Rossi: «Tifosi importanti»

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti si gioca questa sera il passaggio ai quarti di finale di Supercoppa Lnp di Serie A2. Dopo la sconfitta nella trasferta romana contro la Luiss (75-70), al PalaSojourner arriva Latina. Al momento i pontini sono in testa al girone, a pari punti con la Luiss ma avanti per differenza canestri (+10 Latina e -5 la Luiss). Rieti per passare il turno dovrà battere Latina di almeno 8 punti, altrimenti con qualsiasi altro risultato sarebbe la squadra di coach Di Manno ad accedere ai quarti di finale di Supercoppa. Sarà possibile seguire la gara anche in diretta streaming sul canale YouTube del Real Sebastiani Rieti.

Gli avversari

Latina ha battuto la Luiss 95-85 nella prima uscita stagionale grazie ad una buona prova offensiva con cinque giocatori in doppia cifra. Sugli scudi molte conferme della passata stagione, il lungo Alexander Cicchetti (18 punti), la guardia Salvatore Parrillo (17 punti) e l’ala bulgara Ivan Alipiev (14 punti). Bene al debutto anche Frank Gaines, esterno Usa con importanti esperienze anche in A1 e sicuramente una delle armi offensive più pericolose della sua squadra. Il ritorno di Romeo in cabina di regia regala dinamicità alla transizione offensiva dei pontini. Il roster si completa con Mladenov, Moretti, Amo e capitan Abdel Fall. Sarà ancora assente Viglianisi, fermo ai box per un problema all’adduttore.

Rieti vorrà ripartire davanti al proprio pubblico dopo l’opaca prestazione contro la Luiss con percentuali al tiro rivedibili. Per farlo si affida nuovamente al fattore PalaSojourner che ha avuto modo di vedere all’opera la squadra di coach Rossi solamente una volta da vicino, il 2 settembre nella grande vittoria contro Napoli.

Ancora ai box ovviamente Lorenzo Piccin che si è sottoposto nel frattempo con successo all’intervento chirurgico per la riparazione dei legamenti della caviglia destra. Il classe 2002 si sottoporrà ad un nuovo controllo specialistico per valutare le sue condizioni tra 30 giorni, dopo aver seguito una cura farmacologica e riabilitativa.

Le dichiarazioni pre gara

«Il desiderio è quello di fare la miglior partita per giocarci le nostre carte – spiega l’allenatore del Rsr Alessandro Rossi introducendo la gara - dobbiamo, dopo il match con la Luiss, ritrovare la nostra identità tecnica e la disciplina che stavamo costruendo e che abbiamo un po’ perso. Dovremo essere noi a trascinare il pubblico, aiutandolo a sentirsi un’unica cosa con la squadra».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Frattoni 7, Petrovic 10, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Bertocco 28, Italiano 31, Nobile 32, Spanghero 45. All. Rossi

Latina: Gaines 0, Amo 5, Parrillo 8, Romeo 9, Mladenov 12, Cicchetti 13, Collazzo 14, Tarozzi 20, Fall 28, Moretti 33, Alipiev 35. All. Di Manno

Arbitri: Valerio Salustri di Roma, Alex D’Amato di Tivoli (RM), Mirko Picchi di Ferentino (FR)

Girone H

Latina 2 (+10)

Luiss 2 (-5)*

Real Sebastiani Rieti 0 (-5)

*Luiss con una gara in più