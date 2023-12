Real Sebastiani, tenere alta la concentrazione contro Latina. Rossi: «Giocare con pubblico ridotto non è un vantaggio»

RIETI - Scende domani in campo il Real Sebastiani Rieti per l’anticipo della quarta giornata di ritorno del girone verde di Serie A2. Gli amarantocelesti saranno impegnati nella trasferta di Ferentino contro il Basket Latina, squadra al momento ultima in classifica (palla a due alle 19). Rieti vuole cavalcare l’onda dell’entusiasmo dopo la vittoria contro Treviglio e conquistare altri due punti che sarebbero pesanti per la classifica.

Gli avversari

La classifica dei pontini parla di soltanto due vittorie dei neroblu ma non evidenzia come la squadra ora allenata da coach Sacco abbia messo in difficoltà molte squadre, ad esempio Treviglio e Torino. Rieti e Latina si sono incontrate già due volte quest’anno, prima in Supercoppa e poi in campionato con il Rsr uscito sempre vincitore. Rispetto alla gara dell’andata il roster dei pontini presenta alcune novità, su tutte l’inserimento dell’americano ex Orzinuovi Demario Mayfield che contro Cantù ha fatto il suo esordio al posto di Frank Gaines. Ha salutato i compagni l’ex capitano Fall, mentre sono stati tesserati altri due giovani: Lorenzo Zangheri, classe 2004 dal settore giovanile di Trento, e Jacopo Rapetti. Il quintetto di Latina si compone con la guardia Parrillo, il bulgaro Alipiev, Samuele Moretti e Mladenov. Non ci sarà l’infortunato Gabriele Romeo. In casa Rsr gli assenti saranno Nobile, Sarto e Raucci, con la possibilità di vedere per la prima volta Karl Poom nelle rotazioni di coach Rossi.

Il pubblico

Per la gara che si giocherà al PalaSport di Ferentino sarà consentito l’accesso a un numero massimo di 200 spettatori, di cui il 10% riservato alla squadra ospite. Per Latina verrà data priorità agli abbonati. I posti dovranno essere prenotati inviando un’e-mail a ticket@latinabasket.it.

Le dichiarazioni pre-gara

Il coach del Real Sebastiani Alessandro Rossi parla così dell’importanza della gara di domani pomeriggio: «Dobbiamo dare continuità alla partita con Treviglio, tenendo presente che Latina è una squadra che nonostante le difficoltà è stata in partita con Torino e Cantù. Non è una partita scontata ed in questo campionato la classifica conta poco. Per noi una vittoria potrebbe scavare un ulteriore solco tra le prime e le ultime. Giocare davanti ad un pubblico ridotto (capienza limitata a 200 spettatori, ndr) è indubbiamente un'ulteriore difficoltà, ma il nostro obiettivo deve essere quello di darci una gratificazione personale, per il lavoro che svolgiamo e per la crescita che stiamo cercando di portare a termine».

Parla anche il lungo statunitense Dustin Hogue: «Latina è una buona squadra e dobbiamo capire fin da subito che questa partita sarà difficile.

L’unica cosa che sappiamo per certo è che saranno pronti a giocare duro ed a lottare per questa vittoria. Se resteremo uniti e difenderemo bene, saremo in grado di portare la partita nella giusta direzione»

Per Latina, a parlare è il coach Giancarlo Sacco: «Sono tutte partite difficili, per noi ogni settimana è un test. Abbiamo giocato ultimamente con squadre di primissima fascia, e Rieti sta in questa primissima fascia. È la miglior difesa del campionato, squadra molto fisica, molto tosta e molto dura, che non permette di giocare serenamente, proprio per la fisicità e la disciplina che ha, sia in fase offensiva, dove sa benissimo cosa fare, sia nella durezza difensiva. Quindi, è una partita un po’ diversa dalle altre, forse un po’ simile a quella con Torino, dove anche lo scontro fisico avrà il suo impatto sul risultato finale».

Boris Mladenov, esterno dei pontini, presenta così la gara: «Ci stiamo allenando bene, siamo concentrati, sicuramente con Rieti sarà una partita tosta, ma lo sono tutte per noi. Scenderemo in campo con la giusta mentalità, restando tutti uniti, facendo il nostro gioco, per riuscire a portare a casa il risultato. Siamo sempre molto carichi, cerchiamo di dare il massimo ogni giorno durante gli allenamenti e sono convinto che stiamo andando nella direzione giusta e che stiamo lavorando bene; quindi, a prescindere dall’avversario, dipenderà molto anche da noi e dal nostro approccio alla partita».

Così in campo

Latina: Amo 5, Parrillo 8, Mayfield 11, Mladenov 12, Cicchetti 13, Rapetti 16, Viglianisi 21, Moretti 33, Alipiev 35, Zangheri. All. Sacco

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti 5, Frattoni 7, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Poom 30, Italiano 31, Spanghero 45. All. Rossi

Arbitri: Stefano Wasserman di Trieste, Alberto Morassutti di Gradisca D’Isonzo (GO) e Matteo Roiaz di Muggia (TS)

Le altre gare del girone verde (XV giornata)

Sabato 16 dicembre

ore 18

Juvi Cremona – Trapani Shark

ore 20.30

Urania Milano – Vigevano

Domenica 17 dicembre

Ore 17.30

Luiss Roma - Cantù

Ore 18

Agrigento – Monferrato Basket

Ore 18.30

Treviglio – Torino

Classifica

Trapani Shark 26

Cantù 22

Torino 20

Real Sebastiani Rieti 16

Urania Milano 16

Treviglio 16

Juvi Cremona 16

Luiss Roma 8

Monferrato Basket 8

Vigevano 8

Agrigento 8

Latina 4