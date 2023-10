Il Real Sebastiani vince il derby con Latina: 90-70. Foto. Johnson e Spanghero protagonisti

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti vince anche il derby laziale contro Latina e fa tre su quattro nel girone verde di Serie A2. 90-70 il finale del PalaSojourner dopo una partita a larghi tratti equilibrata.

Nel quarto periodo lo strappo decisivo dei reatini che difendono bene e guidati dal solito Johnson (22 punti) e capitan Spanghero (18 punti con 4/5 da tre) chiudono agevolmente la pratica. Doppia cifra anche per Petrovic e Hogue. Rieti si porta a 6 punti in classifica e si conferma imbattuta al PalaSojourner.

Primo quarto

Hogue ispira all’inizio l’attacco reatino: un bell’assist per Sarto e due canestri di fila per il 6-4.

La gara resta in equilibrio grazie a Moretti, ma è ancora Hogue (in doppia cifra già nel primo quarto) a creare problemi sotto canestro ai pontini dopo la tripla dall’angolo di Raucci e la tripla di Sarto (16-15). Latina mette il muso avanti grazie ai canestri dall’arco di Gaines e Alipiev (18-21). La tripla di Petrovic e il semigancio di Ancellotti valgono il sorpasso ma Alipiev nell’ultimo possesso segna il canestro che chiude il primo parziale sul 24-25 per gli ospiti.

Secondo quarto

Tripla di capitan Spanghero che riporta Rieti avanti ma si accende Gaines che segna cinque punti consecutivi: il canestro in contropiede di Mladenov (29-32) porta coach Rossi al time-out. Rieti sorpassa i pontini con Petrovic, Spanhghero e Ancellotti (36-32). Si sblocca anche Johnson che con cinque punti in fila porta il Rsr sul più 6 (41-35). Latina non demorde e resta a contatto grazie alle ottime prove sotto canestro di Alipiev e Moretti (45-41). Nel finale di quarto si abbassano le percentuali con entrambe le squadre che non segnano più e si va all’intervallo lungo sul più 4 Rsr.

Terzo quarto

Meglio Latina al ritorno in campo con la tripla e i tre liberi di Parrillo prima del canestro del sorpasso di Romeo (47-49). Rieti reagisce con Spanghero: 5 punti consecutivi per il capitano amarantoceleste e poi la tripla di Petrovic contro la zona dei pontini valgono il 55-49 per Rieti che costringe coach Di Manno al time-out. Johnson si guadagna tre liberi e poi punisce in penetrazione ma Alipiev e Romeo rispondono alla guardia americana (61-56). È ancora Johnson ad infiammare il PalaSojourner con la tripla in step-back del 64-56. Romeo risponde con la stessa moneta e il terzo quarto termina 65-59.

Quarto quarto

Rieti chiude le maglie in difesa e in attacco con pazienza costruisce le triple di Italiano e Spanghero che valgono il primo vantaggio in doppia cifra (71-61). Dopo il tentativo di ritorno di Latina firmato Alipiev, è ancora una volta Spanghero a suonare la carica con la tripla prima dell’appoggio di Raucci (77-65). Gaines si carica sulle spalle l’attacco ospite ma Johnson con due floater consecutivi tocca nuovamente quota 20 punti personali e ridà margine agli amarantocelesti (81-70). Sullo splendido canestro in virata di Johnson scorrono i titoli di coda del match con il PalaSojourner tributa alla guardia americana una standing ovation. Nobile appoggia per il più 20 definitivo: Rieti vince 90-70.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Benacquista Assicurazioni Latina 90-70

Parziali: 24-25; 21-16; 20-18; 25-11

Quintetti

Real Sebastiani Rieti: Nobile, Johnson, Sarto, Raucci, Hogue

Benacquista Assicurazioni Latina: Romeo, Gaines, Parrillo, Alipiev, Moretti

Real Sebastiani Rieti: Sarto 5, Bidarra, Frattoni, Petrovic 14, Hogue 11, Ancellotti 6, Johnson 22, Raucci 5, Italiano 6, Nobile 3, Spanghero 18. All. Rossi

Latina: Amo, Gaines 17, Collazo, Moretti 9, Fall 2, Mladenov 2, Alipiev 18, Parrillo 6, Viglianisi, Cicchetti, Romeo 16. All. Di Manno

Arbitri: Marco Rudellat di Nuoro, Mauro Moretti di Marsciano (PG) e Vladislav Doronin di Perugia