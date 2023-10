Real Sebastiani, derby e testacoda contro Latina. Rossi: «Hanno fame di punti, serve la giusta mentalità»

RIETI - Vuole subito tornare a fare punti il Real Sebastiani Rieti, impegnato questo fine settimana nel quarto turno del girone verde di Serie A2. Al PalaSojourner alle 18.30 la squadra di coach Alessandro Rossi ospiterà la Benacquista Latina per il primo derby laziale del campionato. Rieti viene da tre prove incoraggianti in questo inizio di campionato: la sconfitta di 1 nell’impegnativa trasferta di Treviglio ha lasciato un po’ l’amaro in bocca per il finale, ma non c’è tempo per pensare al passato: arriva subito la sfida contro i pontini che sono ancora a secco in classifica e vogliono sbloccarsi.

Gli avversari

Falsa partenza per Latina che non ha ancora vinto in campionato: sconfitte in casa contro la Juvi Cremona e Cantù e in trasferta contro Torino. Rieti e Latina si sono già incontrate in questa stagione, sempre al PalaSojourner in occasione dell’ultima gara del girone di Supercoppa, vinta dalla Sebastiani 73-58. La formazione pontina si affida alle doti dell’esterno Usa Frank Gaines, giocatore di esperienza notevole che ha cominciato questo campionato con una media di 16.4 punti (31 nella gara contro Cremona). Buoni realizzatori anche la guardia Parrillo (10.3 punti di media) e il bulgaro Alipiev (13.3). In cabina di regia coach Di Manno si affida a Gabriele Romeo, mentre il quintetto si completa con Samuele Moretti. Dalla panchina il capitano Fall, il lungo Cicchetti e gli esterni Viglanisi, Mladenov e Amo sono pronti a dare il proprio contributo. Sarà ancora assente Piccin tra le fila dei reatini.

Le dichiarazioni

Ad introdurre il derby laziale per Rieti è come al solito il coach Alessandro Rossi: “L'aspetto più significativo di questa gara sarà la fame di punti di Latina, cercheranno di fare qualsiasi cosa per uscire da Rieti con i due punti. Questo alza notevolmente il tasso di difficoltà della gara, specialmente sotto l'aspetto mentale. Averci già giocato ci dà la misura tecnica di quella che potrebbe essere la partita. Dobbiamo entrare in campo con la mentalità di chi è ferito, per la vittoria sfiorata a Treviglio. Mi aspetto una squadra che abbia tantissima voglia di giocare davanti al proprio pubblico e coinvolgerlo”.

Parla anche il play-guardia amarantoceleste Vittorio Nobile: “Incontreremo una squadra molto agguerrita, con molta voglia di trovare la prima vittoria della stagione. Li conosciamo già e sappiamo che hanno talento, non bisogna assolutamente sottovalutarli. Noi dobbiamo cercare di imporre subito la nostra pallacanestro, contando anche sul fattore campo dato dal nostro pubblico. Sarà importante per noi in questi giorni ritrovare le forze fisiche e mentali per affrontarli al meglio”.



Per Latina parla il coach Giuseppe Di Manno del Rsr che dice questo del Real Sebastiani: “Dopo aver raggiunto la Final Four di Supercoppa, Rieti ha iniziato il campionato con due vittorie e una sconfitta di misura sul campo di Treviglio, dimostrando di essere una delle squadre più in forma del campionato. Intensità e solidità difensiva, uniti al talento della coppia di americani, sono i punti di forza di una formazione molto ben allenata da coach Rossi. Di contro, il nostro è stato un inizio di stagione complicato, ripartiamo da ciò che di buono abbiamo prodotto nelle prime partite e vogliamo scendere in campo con grinta e determinazione, per portare a casa la prima vittoria”.

Oltre a quelle di Di Manno, arrivano anche le parole dell’esterno pontino Samuele Moretti: “A Rieti sarà una partita difficilissima, abbiamo fatto già un primo test nella partita di Supercoppa e siamo consapevoli che è un campo dove il pubblico ha un forte impatto, ma siamo pronti ad affrontare questa sfida con la giusta determinazione.

Le tre sconfitte maturate in questo avvio di stagione ci serviranno come ulteriore motivazione, per provare a conquistare il nostro primo successo stagionale. Dovremo ripartire dalla buona reazione che abbiamo avuto nell’ultimo quarto con Cantù, resettando la parte negativa precedente, e soprattutto la cosa più importante sarà aiutarsi a vicenda, per uscire tutti insieme da questo momento di difficoltà”.

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Frattoni 7, Petrovic 10, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Italiano 31, Nobile 32, Spanghero 45. All. Rossi

Latina: Gaines 0, Amo 5, Parrillo 8, Romeo 9, Mladenov 12, Cicchetti 13, Viglianisi 21, Fall 28, Alipiev 35. All. Di Manno

Arbitri: Marco Rudellat di Nuoro, Mauro Moretti di Marsciano (PG) e Vladislav Doronin di Perugia

Le altre gare del girone verde (IV giornata)

Sabato 14 ottobre ore 20.30

Monferrato Basket – Agrigento

Domenica 15 ottobre

Ore 18

Torino – Treviglio

Vigevano – Urania Milano

Ore 19

Trapani Shark – Juvi Cremona

Lunedì 16 ottobre ore 20.30

Cantù – Luiss Roma

Classifica

Trapani Shark 6

Real Sebastiani Rieti 4

Treviglio 4

Luiss Roma 4

Juvi Cremona 4

Torino 4

Cantù 4

Agrigento 2

Vigevano 2

Urania Milano 2

Monferrato Basket 0

Latina 0