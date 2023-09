Real Sebastiani, la Juvi Cremona di Sabatino e Tortù punta alla salvezza: «Faremo tesoro della scorsa stagione»

RIETI - A poco più di un mese dall’inizio del campionato di Serie A2 2023/24, continuiamo l’introduzione delle diverse squadre che il Real Sebastiani Rieti dovrà affrontare nel girone verde. Occhi puntati sulla Juvi Cremona, squadra con diverse conoscenze del basket reatino, tra cui Antonino Sabatino, passato alla Npc Rieti di coach Alessandro Rossi nel 2020/21 e Lorenzo Tortù.

Le parole di Sabatino

«Sulla carta sono tutti forti gli avversari – ha detto il vicepresidente della Juvi Mattia Barcella a La Provincia di Cremona - ma qui c’è un bel clima, molto più sereno dello scorso anno. Ci sono le premesse per costruire un bel gruppo. Partiamo anche con l’esperienza dell’anno scorso sulle spalle. Magari ne faremo altre di esperienze, ma almeno quello che abbiamo passato, ci è servito a capire il mondo in cui siamo stati proiettati. L’obiettivo principale è una salvezza tranquilla, poi vedremo se arriverà qualcosa in più».

Juvi Cremona

La Juvi nella scorsa stagione ha mantenuto la categoria nella seconda fase dopo aver chiuso la stagione regolare nei bassifondi del girone verde, riuscendo però ad evitare i playout vincendo 5 delle 8 gare del Girone Salvezza.

Il roster

Tanti cambi rispetto alla passata stagione con l’obiettivo di farsi trovare più preparati ad un campionato sempre più di livello.

Le uniche due conferme sono il lungo Luca Vincini (classe 2003) e l’ala Niccolò Giulietti. Per quanto riguarda il pacchetto esterni, arrivano il classe 2000 Cosimo Costi da Agrigento e l’espertissimo Bernardo Musso da Ravenna. Dalla neopromossa in A1 Pistoia arrivano Gabriele Benetti e Daniele Magro. Sono due gli ex Npc Rieti: oltre giovane Antonino Sabatino, c’è l’ala Lorenzo Tortù, che ha cominciato la scorsa stagione a Rieti per poi finirla a San Severo. Per gli americani, Cremona ha optato per una coppia play-guardia, con l’ingaggio di Lester Medford, regista ex Chiusi (18.7 punti di media lo scorso anno) e Tekele Cotton, visto in Italia prima a Torino in A1 e poi a Cento in A2. Cambio anche per quanto riguarda il coach che sarà l’ex San Severo e Stella Azzurra Luca Bechi.

Gli incroci

Il 29 ottobre la prima sfida tra Rsr e Juvi Cremona al PalaSojourner nel sesto turno di campionato. Il ritorno sarà il 30 dicembre, l’ultima gara dell’anno solare.