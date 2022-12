Real Sebastiani cerca conferme sull'insidioso campo di Jesi. Dell'Agnello: «Contenerli nel tiro da fuori»

RIETI - Sette giorni ricchi di impegni per il Real Sebastiani Rieti a partire da domani, quando alle 18 scenderà in campo al PalaTriccoli, casa della General Contractor Jesi, per la decima giornata del campionato di Serie B. Gli uomini di coach Sandro Dell’Agnello hanno reagito bene dopo la sconfitta con Fabriano e vogliono continuare a macinare punti in vista degli importanti scontri diretti di settimana prossima. Dopo la trasferta di domani Rieti affronterà infatti un’altra trasferta mercoledì 7 dicembre a Faenza, al momento capolista insieme agli amarantocelesti, prima di tornare al PalaSojourner l’11 dicembre per la sfida contro Firenze.

L’avversaria

Jesi, al momento al settimo posto in classifica con 10 punti, viene dalla brutta sconfitta sul campo dell’Andrea Costa Imola (78-62) dello scorso fine settimana. La squadra di coach Ghizzinardi arriva alla gara con voglia di riscatto e con uno score casalingo invidiabile: una sola sconfitta al PalaTriccoli, quella contro la capolista Faenza, e vittime illustri come Firenze. Tra gli uomini da tenere d’occhio i “piccoli” Marulli e Merletto, migliori realizzatori della squadra con 15.1 e 13.6 punti di media e i lunghi Filippini e Ferraro, con quest’ultimo che si sta stabilendo tra i migliori rimbalzisti del girone. Completa il quintetto il classe 2001 Gatti. Importante anche l’apporto di Rocchi dalla panchina. In casa Rsr, potrebbe tornare Piazza, out nelle ultime due uscite, ma in dubbio ci sono altri, causa attacchi influenzali in settimana.

Le dichiarazioni di coach Sandro Dell’Agnello

Il tecnico livornese introduce così la trasferta marchigiana: «Arriviamo bene a questa settimana delicata – dice Dell’Agnello - ci siamo allenati bene anche se ci sono state alcune defezioni dovute a qualche attacco influenzale. La trasferta è insidiosa perché Jesi ha fatto già qualche scalpo importante ed ha un quintetto molto valido. L’aspetto che dovremo tenere maggiormente sotto controllo è la loro capacità di tirare da fuori. È una loro caratteristica principale, hanno sempre in campo almeno quattro tiratori, questa potrebbe sicuramente essere la chiave della partita». Dell’Agnello commenta poi la situazione del girone C in relazione anche alla trasferta di domani: «Il campionato parla chiaro, a parte le due squadre sul fondo della classifica, con le altre non c’è mai nulla di scontato, specialmente quando si gioca a casa loro».

Così in campo

General Contractor Jesi: Ferraro 1, Giulietti 3, Konteh 10, Filippini 11, Merletto 12, Ginesi 14, Cicconi Massi 15, Valentini 20, Marulli 22, Rocchi 25, Gatti 44. All. Ghizzinardi

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Chinellato 16, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Okiljevic 33, Frattoni 44, Spanghero 45. All. Dell’Agnello.

Arbitri: Davide Mario Silvio Quadrelli di Cassano Magnago (VA) e Donato Davide Nonna di Saronno (VA)

Le altre gare (X giornata)

Oggi sabato 3 dicembre

Sinermatic Ozzano – Pall. Goldengas Senigallia

Domenica 4 dicembre

Pallacanestro Fiorenzuola – Tigers Romagna

Pallacanestro Firenze – Ristopro Fabriano

Halley Informatica Matelica – Use Computer Gross Empoli

Le Patrie San Miniato – Blacks Faenza

Bakery Basket Piacenza – Luciana Mosconi Ancona

Virtus Imola – Andrea Costa Imola

Classifica

Real Sebastiani Rieti 16

Blacks Faenza 16

Ristopro Fabriano 14

Bakery Basket Piacenza 12

Pallacanestro Firenze 12

Pall. Goldengas Senigallia 12

Pallacanestro Fiorenzuola 10

General Contractor Jesi 10

Luciana Mosconi Ancona 10

Virtus Imola 10

Sinermatic Ozzano 8

Andrea Costa Imola 8

Le Patrie San Miniato 4

Use Computer Gross Empoli 2

Tigers Romagna 2

Halley Informatica Matelica 0