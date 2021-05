Real Sebastiani a Jesi, primo match ball per centrare la semifinale playoff

RIETI - Domani, venerdì 21 maggio, al PalaTriccoli di Jesi va in scena gara 3 dei quarti di finale dei Playoff della Serie B LNP. Rieti è avanti 2-0 rispetto ai marchigiani e ha la possibilità di chiudere la serie e qualificarsi così alle semifinali. Le prime due partite ci hanno detto che l’Aurora Basket Jesi è una squadra giovane ed a tratti inesperta. A volte, nei primi 80 minuti della serie, ha commesso errori grossolani, come sottolineato anche dallo stesso coach dei jesini Ghizzinardi, ma è stata brava a sfruttare i cali di tensione avuti dalla Sebastiani, specialmente in gara 2. La Real dal canto suo sa di avere un’occasione ghiotta per chiudere i giochi e procedere così verso il suo obiettivo.

La diretta del match sarà in esclusiva streaming su Lnp Pass.

L'assistant coach Antonio Carone

«Ogni partita fa storia a se. Essere avanti 2 a 0 nella serie non vuol dire nulla, se non che sappiamo di dover approcciare al meglio alla prossima partita sapendo che è una partita senza margine di errore per Jesi. Sicuramente loro saranno agguerritissimi, ma la nostra idea è di non farci trovare impreparati. Vogliamo fare una partita solida, prima di tutto mentalmente. Vogliamo inoltre dimostrare che il lavoro fatto fin qui paga, perché ci potrebbe consentire di fare un importante passo avanti verso il nostro obiettivo finale. Il merito principale è della società che ci sta permettendo di affrontare al meglio questi Playoff sia in casa che in trasferta. Per questo da parte nostra ci sarà il massimo impegno per questa Gara 3».

