Real Sebastiani al completo, è arrivato anche Johnson: «Non vedo l'ora di iniziare, divertiamoci insieme»

RIETI - Adesso il Real Sebastiani è al completo. È atterrato a Fiumicino, con un giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia prefissata, il play/guardia americano Jazz Johnson. L’ex giocatore di Rimini è tornato in Italia dopo aver trascorso le ultime settimane nella sua Portland lavorando sia dal punto di vista atletico che tecnico con i suoi allenatori personali, sempre in contatto con il nuovo preparatore atletico del Rsr Tommaso Rizzacasa. Johnson appena arrivato a Fiumicino ha subito lanciato un messaggio ai tifosi e raggiungerà presto coach Alessandro Rossi e il resto della squadra, compreso l’altro americano Dustin Hogue, arrivato ieri a Rieti e che già ha assaporato l’aria di Casa Real. Con l’arrivo di Jazz, tutto il roster è a disposizione dello staff tecnico per ultimare il pre-campionato.

«Sono felice di essere qui - dice Jazz Johnson appena atterrato in Italia - non vedo l’ora di iniziare a lavorare. Divertiamoci insieme! Forza Rieti!».