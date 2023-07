Il Real Sebastiani ufficializza l'ingaggio di Italiano: «Carico e motivato, subito intesa con il coach»

RIETI - Altra ufficialità in casa Real Sebastiani Rieti. Si aggiunge al roster di coach Alessandro Rossi un altro esterno, Nazzareno Italiano, ala classe 1991 di 198 cm. Italiano, ex nazionale Under 20, debutta in A2 con Piacenza, prima di passare alla Fortitudo Bologna; con i bolognesi disputa le seguenti quattro stagioni, conquistando subito la promozione in A2 e sfiorando l’A1 insieme a Davide Raucci. Italiano passa poi a Casale Monferrato, San Severo (insieme a Marco Spanghero) e Udine, sempre in A2. La scorsa stagione lo ha visto nuovamente protagonista alla Fortitudo Bologna dove ha fatto registrare 8 punti di media raggiungendo la semifinale playoff, persa contro la Vanoli Cremona poi vincitrice del campionato.

Italiano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 ed ha scelto anche per questa avventura il numero 31.

Le prime parole

«Le prime impressioni sono molto positive – spiega Italiano - dopo una prima chiacchierata con il coach ho percepito un’energia e un’intesa su molti temi da noi toccati nella discussione.

Mi sembra che si stia costruendo un gruppo molto interessante con un mix di giocatori esperti e ragazzi più giovani. Sono carico e motivato, non vedo l’ora di cominciare. Il nostro obiettivo sarà sicuramente coinvolgere il più possibile il pubblico per riempire il palazzetto».