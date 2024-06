La Sebastiani ufficializza l'ingaggio del lungo Ion Lupusor: «A Rieti per raggiungere risultati importanti»

RIETI - Ufficializzato il secondo innesto della Real Sebastiani Rieti in questa sessione di mercato. È arrivata la firma di Ion Lupusor, ala-centro classe 1996 di 202 cm, fino al 30 giugno 2025. Lupusor viene da una stagione importante da titolare dell’Urania Milano, chiusa con oltre 11 punti di media e 4.5 rimbalzi. Con i meneghini ha raggiunto i playoff, perdendo ai quarti di finale contro Verona. Il percorso sportivo del lungo di origine moldava parte dalla Viola Reggio Calabria, dove passa le giovanili e debutta in A2. Resta in A2 quando passa prima a Scafati, Roseto, Siena e poi ancora Scafati. Dopo il covid, il passaggio a Treviglio, dove passa due stagioni. Il passaggio nel 2022 a San Severo, sempre in A2 per poi arrivare a Milano, dove ha passato una stagione importante facendosi notare.

Un innesto importante per la Sebastiani che comincia a mettere nel proprio roster dei tasselli anche nel reparto lunghi, dopo le conferme di Spanghero, Johnson, Piccin e Sarto e l’innesto del play Monaldi. Lupusor vestirà la maglia numero 7.

Le parole di Lupusor

«Sono contento di aver firmato con la Real Sebastiani. Rieti è una squadra che da anni punta a risultati importanti grazie ad una Società di alto livello ben organizzata e strutturata. La Rsr ha un grandissimo allenatore come Rossi che io stimo molto. Le sensazioni sono più che positive, sarà nostro compito lavorare duramente e con l’aiuto del pubblico portare a casa grandi risultati».