Real Sebastiani, bruttissimo infortunio per il playmaker Vittorio Nobile che esce in barella

RIETI - Bruttissimo infortunio in casa Real Sebastiani per Vittorio Nobile. Il playmaker amarantoceleste, quando mancavano 6 minuti e 51 secondi al termine del secondo quarto nella gara di oggi contro Cantù, è scivolato sul parquet durante un’azione difensiva con la caviglia che ha ceduto: subito compagni e avversari si sono resi conto della gravità dell’infortunio e lo staff medico, insieme al 118, sono intervenuti per soccorrere il giocatore amarantoceleste.

Infortunio bruttissimo a vedersi che non lascia ben sperare. Verosimilmente si tratta di frattura, ma saranno gli accertamenti diagnostici a stabilire con esattezza l’entità del danno. Attimi di apprensione al PalaDesio che ha accompagnato l’uscita dal campo in barella di Nobile tra gli applausi di incoraggiamento (in foto).