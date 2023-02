Real Sebastiani non perde colpi ma che fatica: Virtus Imola battuta 75-80 all'overtime

RIETI - Come nella gara di andata, la Virtus Imola rende dura la vita al Real Sebastiani che riesce comunque ad avere la meglio sugli emiliani dopo un tempo supplementare. 75-80 il finale di una gara complicata soprattutto dopo il brutto terzo quarto dei reatini. Rieti rimonta, Imola sbaglia il tiro della vittoria con Galassi e il Real nel supplementare piazza il break decisivo. Sangue freddo nel finale per Chinellato che segna il canestro del sorpasso e con i due liberi finali chiude la pratica (18 punti per lui). Solida prestazione di Ceparano che in difesa annulla Mladenov e va vicino alla doppia doppia (9 punti e 9 rimbalzi). Doppia cifra anche per Paesano e Tomasini. Rieti allunga in classifica vista la sconfitta di Faenza contro Fabriano e si porta a più 6 dal secondo posto.

La gara

Prima della palla a due osservato un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime del devastante terremoto in Turchia e Siria.

Primo quarto

Gli attacchi delle due squadre fanno fatica ad ingranare e coach Regazzi piazza subito la Virtus a zona. Nelle fasi iniziali il principale riferimento offensivo del Real è Paesano, spesso bravo a prendere posizione e segnare su seconde opportunità (8 punti e 5 rimbalzi nel solo primo periodo). La prima tripla della gara è degli emiliani con Galassi che porta i suoi sul 10-9 prima del canestro del 12-9 di Magagnoli: coach Dell’Agnello ferma tutto con il primo time-out della gara a 3’ dalla fine del quarto. La difesa reatina funziona, Paesano accorcia e Chinellato firma il sorpasso (12-15).

Secondo quarto

Pronti via e Rieti piazza in meno di quaranta secondi un break di 5-0 grazie alla tripla di Ceparano e al circus shot di Chinellato (12-20). La Virtus prova a reagire con 4 punti in fila di Magagnoli ma Mastrangelo risponde con la stessa moneta (16-26). Coach Regazzi alterna spesso difesa a zona e a uomo e Rieti sembra per un attimo perdere i riferimenti offensivi. Magagnoli si scalda e dalla lunga distanza colpisce due volte per il meno 5 dei padroni di casa (24-29). Canestro in contropiede di Galassi per il 26-29 e time-out di Dell’Agnello che prova a togliere ritmo a Imola. La tripla dall’angolo di Chinellato permette al Real di respirare (26-32), ma Imola non molla e con Galassi si riporta sul meno 4 (32-36). I liberi di Contento fissano il parziale dei primi venti minuti sul 32-38.

Terzo quarto

Imola ristabilisce subito la parità guidata da capitan Aglio e arriva dopo due minuti il sorpasso con la penetrazione di Ronca per il 40-38 che costringe coach Dell’Agnello al time-out. Gli emiliani vanno anche sul più 4 e Rieti riesce finalmente a sbloccarsi con la tripla di Piazza (42-41). Il Real arriva anche sul 47 pari grazie a Tomasini e Mastrangelo ma patisce la difesa a zona di coach Regazzi e l’intensità degli emiliani che dominano nel terzo periodo a rimbalzo (13 a 4 il conto dei rimbalzi nel terzo periodo). 12 punti di Aglio nel solo terzo periodo e Magagnoli segna sulla sirena il canestro del 59-52 chiudendo il parziale di terzo quarto con un netto 27-14 in favore dei padroni di casa.

Ultimo quarto

Anche coach Dell’Agnello opta per la zona che dà i suoi frutti e rimette in carreggiata Rieti: parziale di 8-0 chiuso dalla tripla del sorpasso di Bushati (59-60). Imola torna sul più 3 con Aglio ma Rieti risponde con la tripla di Bushati e il gioco da tre di Ceparano (65-68). Il finale come nella gara di andata è in volata e vede il sorpasso della Virtus con il canestro da sotto di Morara (69-68) a 2 minuti dalla sirena finale. Pari a quota 69 grazie al libero di Bushati a 1 minuto e mezzo dal termine. Nell’ultimo minuto Imola arriva due volte al limite dei 24 secondi senza segnare e Tomasini nell’ultima azione prova a la penetrazione ma perde la maniglia e Imola ha anche la possibilità di vincere allo scadere con la tripla in contropiede di Galassi che si ferma sul ferro: è over-time al PalaRuggi.

Overtime

Liberi di Morara per il vantaggio imolese prima della splendida tripla di Mastrangelo e i liberi di Chinellato (71-74). Galassi e Morara riportano la situazione in perfetta parità a due minuti dalla fine (74-74). Ancora Morara dalla lunetta per il 75-74 a un minuto dalla fine. Chinellato trova il sorpasso da sotto 75-76. Mladenov sbaglia l’ennesima tripla e Contento prova a fuggire col pallone e va in lunetta a 12 secondi dalla fine: due su due per la guardia amaranto celeste e time-out Imola sul 75-78. Aglio sbatte addosso alla difesa reatina e Imola è costretta a mandare Chinellato in lunetta che non sbaglia e chiude la pratica: vince Rieti 75-80 condannando Imola al quinto ko consecutivo.

I Tabellini

Virtus Imola – Real Sebastiani Rieti 75-80

Parziali: 12-15; 20-23; 27-14; 10-17; 6-11

Quintetti:

Virtus Imola: Carta, Galassi, Ronca, Mladenov, Milovanovic

Real Sebastiani Rieti: Busgati, Tomasini, Piccin, Mastrangelo,

Virtus Imola: Mladenov 6, Galassi 18, Carta 4, Dalpozzo, Aglio 18, Morara 10, Magagnoli 16, Sollani, Milovanovic, Ronca 3. All. Regazzi

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 8, Tomasini 15, Paesano 10, Contento 6, Piccin 2, Chinellato 18, Mazzotti, Piazza 3, Ceparano 9, Frattoni, Bushati 9. All. Dell’Agnello.