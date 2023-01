Rsr, battere Imola per chiudere l'andata al comando. L'incognita delle condizioni del team dopo il virus influenzale

RIETI - La capolista del girone C di Serie B, il Real Sebastiani Rieti, torna domani in campo per la quattordicesima giornata di campionato. Dopo l’amichevole contro la Luiss di fine dicembre, persa ma comunque utile per tornare al il ritmo gara, gli uomini di coach Sandro Dell’Agnello ospitano al PalaSojourner l’Andrea Costa Imola per il primo match dell’anno nuovo. L’obiettivo dei reatini è sicuramente quello di vincere e difendere il vantaggio sulle inseguitrici Fabriano e Faenza.

Gli avversari

I romagnoli si trovano in questo momento a quota 10 punti in classifica e sono reduci da due successi consecutivi, l’ultimo in ordine cronologico quello casalingo contro San Miniato per 83-78. Gli uomini di coach Grandi sono una squadra con delle buone basi soprattutto nella metà campo difensiva: l’Andrea Costa nonostante la posizione in classifica non sia delle migliori, è tra le squadre che subisce meno punti di media nel girone (meglio solo Rieti e Senigallia). I pericoli principali vengono dalle mani dell’esperto Ranuzzi (14.9 punti di media) e di Restelli. Quintetto completato dai piccoli Montanari e Tognacci e dal lungo Trentin. In casa Real due i nuovi volti che cercheranno spazio nelle rotazioni di coach Dell’Agnello, visti l’infortunio di Spanghero e la partenza di Okiljevic: nelle scorse settimane sono arrivati infatti Pagani, che già ha giocato nello scrimmage contro la Luiss, e il 2003 ex Firenze Mazzotti.

Le dichiarazioni pre-gara

Presenta così la prima gara dell’anno coach Sandro Dell’Agnello, focalizzandosi sulle qualità degli avversari: «Imola è una squadra coriacea e difensivamente ben organizzata – spiega il tecnico livornese - dovremo fare una partita solida ed intelligente anche in attacco. La pausa lunga doveva servire a ricaricare le pile ma in realtà ci siamo trovati con diverse assenze durante la settimana a causa di un virus influenzale che ha colpito diversi giocatori, quindi concentrazione doppia per ripartire comunque nel modo giusto». Per concludere l’allenatore parla del nuovo innesto Mazzotti: «Alessio è un ragazzo sveglio e futuribile, ma sono certo potrà darci una mano quando ce ne sarà bisogno».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Chinellato 16, Mazzotti 17, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44. All. Dell’Agnello.

Andrea Costa Imola: Restelli 1, Fazzi 5, Agostini 7, Barbieri 9, Ranuzzi 11, Corcelli 12, Marangoni 14, Tognacci 27, Montanari 32, Trentin 33. All. Grandi

Arbitri: Danilo Correale di Atripalda (AV) e Alfonso Procida di San Cipriano Picentino (SA)

Le altre gare (XIV giornata)

Oggi

Sinermatic Ozzano – Pallacanestro Fiorenzuola

Use Computer Gross Empoli – Tigers Romagna

Domenica 8 gennaio

Virtus Imola – Ristopro Fabriano

Luciana Mosconi Ancona – General Contractor Jesi

Pall. Goldengas Senigallia Blacks Faenza

Le Patrie San Miniato – Bakery Basket Piacenza

Cancellata la gara Halley Informatica Matelica – Pallacanestro Firenze (rinuncia da parte degli ospiti)

Classifica

Real Sebastiani Rieti 24

Back Faenza 20

Ristopro Fabriano 20

General Contractor Jesi 16

Virtus Imola 16

Pallacanestro Firenze 16*

Bakery Basket Piacenza 14

Pallacanestro Fiorenzuola 14

Sinermatic Ozzano 14

Luciana Mosconi Ancona 14

Pall. Goldengas Senigallia 14

Andrea Costa Imola 10

Le Patrie San Miniato 8

Use Computer Gross Empoli 4

Halley Informatica Matelica 2

Tigers Romagna 2

*in attesa delle decisioni del giudice sportivo