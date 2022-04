Real Sebastiani non perde colpi. Foto. Finelli: «Mi prendo la vittoria, stiamo cercando l'equilibrio in vista dei playoff»

RIETI - Il Real Sebastiani festeggia la decima vittoria, ma cerca un'identità definitiva in vista dei playoff ora che ha recuperato tutti i giocatori. E' questo il leitmotiv della conferenza stampa di fine partita del coach Alessandro Finelli. «Mi prendo la vittoria - afferma il coach - Faccio i complimenti a Imola, che grazie alle percentuali dei lunghi è riuscita a starci incollata. Ma faccio anche i complimenti ai miei. Non è semplice dopo nove vittorie consecutive mantenere questa concentrazione alla ricerca di un equilibrio in vista dei playoff. Siamo al completo e cerchiamo di gestire al meglio minutaggi e tiri per arrivare performati alla post season quando si giocherà ogni tre giorni».