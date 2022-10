Real Sebastiani, alla fine è festa. Foto. Dell'Agnello: «Una vittoria che mi dà grande fiducia»

RIETI - E’ un coach Dell’Agnello soddisfatto dopo il finale di gara al cardiopalma con il colpo di coda del Real Sebastiani che mette in cassaforte altri due punti nella partita più sofferta tra quelle fin qui disputate. Equilibrio perenne complici anche le percentuali al tiro di Rieti non eccelse e gara giocata punto a punto fino alla sirena finale.

L’analisi dei coach

«Sono contento dopo la vittoria di oggi - spiega l'allenatore del Real - sapevamo di incontrare una squadra in un ottimo momento di forma ed era importante vincere. Abbiamo avuto qualche difficoltà perché siamo stati imprecisi al tiro e non perfetti in difesa, ma i numeri ci danno ragione visto che a questo punto siamo l’unica squadra imbattuta del campionato e questa è la dimostrazione che nessuno in questo girone regala nulla. Loro hanno fatto un’ottima gara, ho fatto i complimenti a coach Regazzi. Una partita portata a casa in questo modo mi dà grande fiducia, molto più delle vittorie larghe di inizio campionato. Sul finale il carattere e la voglia di vincere di questa squadra si sono visti. Il pubblico del PalaSojourner anche se non numerosissimo si fa sempre sentire e lo dice uno che di palazzetti ne ha visti a migliaia, dobbiamo solo che ringraziare i nostri tifosi».

Coach Regazzi, allenatore della Virtus Imola, si complimenta dopo la bella gara contro il Real Sebastiani: «Siamo venuti sul campo di una super potenza di questo campionato con la voglia di fare una grande gara e l’abbiamo fatta. Faccio i complimenti ai nostri avversari. Torno a casa tra virgolette contento perché dopo una partita giocata in questo modo non portare via punti ci lascia con l’amaro in bocca. Abbiamo pagato nel finale qualche errore di inesperienza che proveremo a colmare nel tempo».

Prossimo impegno per il Real Sebastiani Rieti domenica prossima sul campo della Bakery Piacenza.