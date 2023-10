Offese dei tifosi agli ex Npc Timperi e Tortù, Real Sebastiani multato di 1.667 euro

RIETI - Secondo provvedimento disciplinare inflitto in questo inizio di campionato al Real Sebastiani Rieti. Il giudice sportivo si è espresso in merito alla sesta giornata del girone verde di Serie A2, sanzionando gli amarantocelesti, impegnati nella gara poi vinta contro la Juvi Cremona, con una multa di 1.667 euro, ancora una volta per offese collettive e frequenti nei confronti di due atleti tesserati ben individuati: si tratta degli ex Npc Marco Timperi e Lorenzo Tortù. Si tratta del secondo provvedimento dall’inizio del campionato nei confronti della squadra del patron Roberto Pietropaoli: dopo la gara contro Torino nel secondo turno, il Rsr venne sanzionato sempre per le offese nei confronti di due atleti avversari (in quel caso Pepe e De Vico).

Il provvedimento

«Soc. Ssd Real Sebastiani Rieti Srl: ammenda di Euro 1.667,00 per offese, collettive e frequenti, nei confronti di due tesserati avversari ben individuati (Atleti Timperi M. e Tortù L.)»