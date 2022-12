Il Real Sebastiani non dà scampo a Firenze: 81-64 e primato rafforzato. Foto

RIETI - Vittoria per il Real Sebastiani nella dodicesima giornata del girone C di Serie B. Battuta al PalaSojourner la Pallacanestro Firenze 81-64 nell’ultima gara casalinga dell’anno.

Ottima prestazione dei reatini che si portano avanti nei primi due quarti e chiudono definitivamente la pratica nell’ultima frazione. Sugli scudi un Chinellato da 22 punti, bene anche Tomasini (15) e Paesano (12). I ragazzi di coach Dell’Agnello a fine partita salutano i tifosi con una vittoria che conferma il primato in solitaria nel girone C.

Prima della palla a due il toccante ricordo di Riccardo Blasi, il ventiquattrenne morto settimana scorsa al Terminillo, con i genitori Gianni e Francesca Scarinci in mezzo al campo accompagnati dal patron Roberto Pietrpaoli tra gli applausi scroscianti del PalaSojourner.

Primo quarto

Parte bene Rieti che dopo un minuto è avanti 5-2 grazie all’appoggio di Tomasini e al gioco di tre di Mastrangelo. Dopo i canestri di Piccin e Mastrangelo reazione ospite con due triple consecutive di Passoni e Venuto che valgono il sorpasso (9-10). Il Real grazie a Mastrangelo, Tomasini e Chinellato piazza un parziale di 9-0 che ribalta la gara (18-10). Padroni di casa che toccano il più 9 (21-12) con la tripla di Chinellato, ma Firenze accorcia e con la tripla di Castelli chiude il primo quarto sotto di cinque punti: 23-18 per Rieti dopo dieci minuti.

Secondo quarto

In un minuto e mezzo Firenze recupera e con le triple di Passoni e Venuto passa in vantaggio (23-24) con coach Dell’Agnello costretto a fermare il cronometro col time-out. Rientro ottimo di Rieti che nei successivi cinque minuti si porta avanti di 10 lunghezze (34-24) grazie a Ceparano, Okiljevic, Tomasini e Chinellato bloccando di fatto l’attacco fiorentino e dominando sotto canestro: coach Gresta costretto al time-out. Parziale mantenuto aperto da Rieti al rientro in campo: jumper di Tomasini, libero di Chinellato dopo il tecnico a coach Gresta e tripla di Piccin per il massimo vantaggio amaranto celeste (40-24). Passoni con quattro punti in fila manda le squadre negli spogliatoi sul 40-28.

Terzo quarto

Break degli ospiti con Passoni e Mazzotti che portano al time-out di Dell’Agnello sul 42-33. Quattro punti consecutivi di Paesano che valgono il 50-41. Firenze si riavvicina con la tripla di Mazzotti (50-44) ma poi Venuto commette fallo antisportivo su Piazza che converte entrambi i liberi prima della tripla di Contento (55-44). Tripla di Chinellato per il più 12 a cui risponde subito Venuto con la stessa moneta (58-49). Il floater di Tomasini chiude la terza frazione: Rieti avanti 60-49

Ultimo quarto

Ottimo avvio di Rieti che piazza il break di 5-0 grazie ai canestri di Tomasini e Contento (64-49). Dopo due minuti e mezzo esce dal campo Matrone per una forte botta alla coscia. Paesano, Chinellato e Contento portano i reatini sul più 18 (70-52). Due canestri da tre di Venuto permettono agli ospiti di accorciare (72-58). Paesano segna da sotto e Chinellato supera quota 20 punti personali grazie a due canestri in fila (79-60). Il tap-in di Piccin fissa il punteggio sull’81-64: Rieti vince anche l’ultima gara casalinga del suo 2022 battendo Firenze e confermandosi in vetta alla classifica.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Pallacanestro Firenze 81-64

Parziali: 23-18; 17-10; 20-21; 21-15

Quintetti:

Real Sebastiani Rieti: Tomasini, Piccin, Mastrangelo, Chinellato, Matrone

Pallacanestro Firenze: Passoni, Mazzotti, Venuto, Castelli, Di Pizzo

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 9, Tomasini 15, Paesano 12, Contento 5, Piccin 7, Chinellato 22, Matrone, Piazza 4, Nuhanovic, Ceparano 5, Okiljevic 2, Frattoni. All. Dell’Agnello

Pallacanestro Firenze: Di Pizzo 8, Pacini, Laganà, Bonciani, Venuto 21, Passoni 18, Mazzotti 11, Giannozzi 2, Scott 1, Castelli 3. All. Gresta

Arbitri: Adriano Fiore e Vincenzo Agnese