Real Sebastiani, battere Firenze per restare da solo in vetta. Tornano Ndoja e Di Pizzo

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti torna al PalaSojourner dopo due trasferta consecutive e lo fa da capolista del girone C di Serie B in solitaria. Domani alle 18 la squadra di coach Sandro Dell’Agnello ospiterà la Pallacanestro Firenze nel match valevole per la dodicesima giornata di campionato. Gli amaranto celesti vengono da tre vittorie consecutive e cercheranno di difendere la testa della classifica contro i toscani per presentarsi all’ultimo impegno dell’anno da primi della classe.

Gli avversari

Firenze si trova in un periodo tutt’altro che semplice per questioni societarie molto complesse, a partire dallo sponsor fino alla logistica per gli allenamenti. Per quanto riguarda il basket giocato, i toscani si trovano al quarto posto in classifica con 14 punti e, dopo il ko di domenica scorsa contro Fabriano, hanno trovato nel turno infrasettimanale la reazione giusta contro Piacenza. Tra le fila dei toscani spiccano diversi nomi come quello di Marco Laganà, il miglior realizzatore del girone per distacco con oltre 24 punti di media, che però non ha giocato le ultime due gare a causa di un problema alla coscia. In dubbio anche l’ex capitano del Rsr Klaudio Ndoja, assente nel match di mercoledì contro Piacenza. Firenze mercoledì ha potuto contare invece sull’espertissimo Bushati, autore nell’ultima gara di una prestazione monstre da 34 punti. Buono anche l’apporto portato alla causa da Passoni, esterno da 14.4 punti di media con ottimo tiro da tre, e dai lunghi Di Pizzo e Castelli. In casa Real da valutare Spanghero dopo l’infortunio al ginocchio di mercoledì e Matrone, out nelle ultime due gare.

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Chinellato 16, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Okiljevic 33, Frattoni 44, Spanghero 45. All. Dell’Agnello.

Pallacanestro Firenze: Di Pizzo 3, Laganà 9, Ndoja 13, Venuto 16, Passoni 17, Mazzotti 21, Giannozzi 22, Scott 26, Castelli 30, Bushati 70. All. Gresta

Arbitri: Adriano Fiore di Casal Velino (SA) e Vincenzo Agnese di Barano D’Ischia (NA)

Le altre gare (XII giornata)

Domenica 11 dicembre

Luciana Mosconi Ancona – Ristopro Fabriano

Bakery Basket Piacenza – Blacks Faenza

Le Patrie San Miniato – Tigers Romagna

Halley Informatica Matelica – Andrea Costa Imola

Sinermatic Ozzano – Use Computer Gross Empoli

Virtus Imola – Pall. Goldengas Senigallia

Pallacanestro Fiorenzuola – General Contractor Jesi

Classifca

Real Sebastiani Rieti 20

Ristopro Fabriano 18

Blacks Faenza 16

Pallacanestro Firenze 14

Virtus Imola 14

Bakery Basket Piacenza 14

Pallacanestro Fiorenzuola 14

General Contractor Jesi 12

Pall. Goldengas Senigallia 12

Luciana Mosconi Ancona 12

Sinermatic Ozzano 10

Andrea Costa Imola 6

Le Patrie San Miniato 6

Use Computer Gross Empoli 4

Tigers Romagna 2

Halley Informatica Matelica 0

Tigers Romagna e Halley Informatica Matelica con una gara in meno