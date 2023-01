Real Sebastini non perde colpi: Fiorenzuola ko all'overtime 91-87. Foto

RIETI - Non si ferma il Real Sebastiani Rieti che fa sua anche la prima gara del girone di ritorno. Battuta al PalaSojourner dopo un tempo supplementare la Pallacanestro Fiorenzuola per 91-87 e prima posizione del girone C di Serie B consolidata. Buon esordio di Bushati, 20 punti per Tomasini e prestazione maiuscola di Ceparano autore di una simil doppia doppia da 11 punti e 9 rimbalzi. Non basta alle “Bees” un Giorgi stellare da 44 punti.

Primo quarto

Ritmi alti nella prima frazione di gioco. Parte bene Rieti che si porta sul più 7 (13-6) grazie a Tomasini, Chinellato e Matrone. Fiorenzuola risponde dalla lunga distanza con Giorgi, Giacchè e Ricci (16-16). A tre minuti dalla fine del quarto debutto in maglia Rsr per Bushati. Rieti che chiude bene i primi dieci minuti di gioco con il settimo punto di Tomasini e due canestri di Paesano: 22-18 il primo parziale.

Secondo quarto

Fiorenzuola difende a zona cercando di abbassare le buone percentuali dei reatini. Ospiti che rispondo ai canestri di Paesano raggiungendo la parità (27-27) con coach Dell’Agnello che chiama il suo primo time-out. Ottimo il rientro in campo degli amaranto celesti che allungano grazie al gioco da tre di Ceparano e alle triple di Piccin e ancora Ceparano (36-28). Real Sebastiani che tocca la doppia cifra di vantaggio dopo il tecnico fischiato al coach ospite Galetti con i liberi di Chinellato e Matrone (40-30). Tecnico anche per Sandro Dell’Agnello che protesta per un fallo sanzionato a Matrone su un tiro da tre di Giorgi: Fiorenzuola si porta a meno 4 (40-36). Primi due punti di Bushati in maglia Rsr dalla lunetta a tre secondi dalla fine del primo tempo ma Fiorenzuola sfrutta una disattenzione difensiva dei reatini e punisce con il gioco da tre di Giorgi a fil di sirena: 20 punti per il lungo delle “Bees” e squadre negli spogliatoi sul 42-39.

Terzo quarto

Real che va sul più 5 con Mastrangelo e Piazza (46-41) ma gli ospiti trascinati da un ispiratissimo Giorgi rimontano e sul gioco da tre punti dello stesso Giorgi (46-50) coach Dell’Agnello chiama il time-out. Zona per Fiorenzuola ma Rieti reagisce e riesce a pareggiare a quota 52 con un ottimo impatto di Ceparano e al canestro di Matrone su assist di Bushati. Coach Galetti ferma tutto col time-out. Bushati infiamma il PalaSojourner con la tripla del 57-54, ma Fiorenzuola non molla un centimetro e si riporta avanti con Giacchè e Giorgi, che segna il suo 31esimo punto in appena tre quarti di gioco (61-63). Bushati punisce gli ospiti ancora dalla lunga distanza, raggiungendo la doppia cifra personale e chiudendo il terzo quarto con il canestro del 64-63.

Ultimo quarto

Importante parziale del Real Sebastiani in avvio dell’ultimo periodo: tripla di Tomasini per aprire le danze, tripla di Mastrangelo e splendida azione che porta al canestro di Paesano per il 72-63. Fiorenzuola dopo diversi attacchi spenti ottimamente dalla difesa reatina, si sblocca tanto per cambiare con Giorgi dalla lunetta, prima del gioco da tre di Pederzini (72-68). Rieti chiude le maglie in difesa e Chinellato segna due canestri importantissimi per il 76-68. Piccin schiaccia in contropiede per il più 10, ma Giorgi non ha intenzione di fermarsi e segna altri due punti da sotto (78-70). Fiorenzuola rimonta per l’ennesima volta e a un minuto dalla fine raggiunge sul 78-78 il Real con la tripla ancora di Giorgi (40esimo punto personale). Giacchè sbaglia quello che sarebbe stato il canestro della vittoria, Dell’Agnello a due centesimi di secondo dalla fine chiama time-out ma gli amaranto celesti cestinano la rimessa convinti di avere più tempo a disposizione: 78-78 al termine dei regolamentari, si va all’over-time.

Overtime

Tomasini col gioco da tre risponde a Giorgi per l’81-81. Rieti va avanti grazie ai tiri liberi di Bushati e Piazza ma Fiorenzuola risponde con la stessa moneta: Pederzini e Giorgi dalla lunetta firmano l’84-84. Tomasini dalla lunetta fa uno su due ma Ceparano è splendido a rimbalzo offensivo: altri due liberi conquistati da Tomasini che stavolta non perdona e firma l’87-84. Giacchè sbaglia la tripla della parità a trenta secondi dalla fine, Piazza in lunetta mette due possessi tra le due squadre (88-84). Tripla fulminante di Casagrande dall’angolo a venti secondi dalla fine (88-87). Fallo tattico di Fiorenzuola che porta Tomasini in lunetta: la guardia amaranto celeste fa uno su due ma Giacchè sbaglia la tripla del sorpasso e Piazza si guadagna un altro viaggio in lunetta a 7 secondi dalla fine: sangue freddo per il capitano del Real Sebastiani che porta i suoi sul 91-87. Errore di Casagrande e vittoria per Rieti che allunga la striscia positiva restando solidamente al primo posto.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Pallacanestro Fiorenzuola

Parziali: 22-18; 20-21; 22-24; 14-15; 13-9

Quintetti

Real Sebastiani Rieti: Piazza, Tomasini, Mastrangelo, Chinellato, Matrone

Pallacanestro Fiorenzuola: Giacchè, Casagrande, Re, Pederzini, Giorgi

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 8, Tomasini 20, Pavicevic, Paesano 9, Piccin 5, Chinellato 13, Mazzotti, Matrone 7, Piazza 7, Ceparano 11, Leonetti, Bushati 11. All. Dell’Agnello

Pallacanestro Fiorenzuola: Casagrande 5, Aklilu, Re 5, Buci, Devic, Caverni, Pederzini 8, Giacchè 16, Giorgi 44, Bettiolo, Ricci 9. All. Galetti

Arbitri: Indro Spinelli di Roma e Emanuela Tommasi di Veroli