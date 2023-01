Il Real Sebastiani vuole ripartire col piede giusto: arriva Fiorenzuola. L'incognita Contento

RIETI - Comincia il girone di ritorno per il Real Sebastiani Rieti. La capolista del girone C di Serie B affronterà la Pallacanestro Fiorenzuola questa sera alle 20 sul parquet del PalaSojourner. Le “Bees” la scorsa settimana hanno battuto la Vigor Matelica e chiuso un ottimo girone d’andata al quarto posto in classifica con 18 punti. Il Rsr punta a cominciare col piede giusto il girone di ritorno anche per prepararsi al match infrasettimanale di settimana prossima per gli ottavi di Coppa Italia contro la Luiss Roma.

Gli avversari

Fiorenzuola si è dimostrata fino a questo punto una squadra solida e non semplice da battere. Il Real Sebastiani Rieti dovrà fare attenzione se vorrà replicare il successo dell’andata (alla prima giornata finì 70-90 per i reatini). Le “Bees” sono una squadra che punta molto sulla metà campo offensiva: sono infatti il terzo miglior attacco del girone (81.1 punti segnati di media). I migliori realizzatori sono il lungo Giorgi (15.8 punti di media), e gli esterni Magrini e Preti. Buone le medie anche di Casagrande (18 punti nell’ultima uscita contro Matelica) e Ricci. Punti interrogativi sulle condizioni fisiche di molti giocatori delle “Bees”, uno su tutti Preti, che contro Matelica non ha visto il campo. In casa Real Sebastiani si cerca di recuperare Contento e si attende l’esordio di Franko Bushati.

Le dichiarazioni pre gara

Coach Sandro Dell’Agnello tira le somme dopo l’ottimo girone d’andata disputato e parla dei prossimi impegni: «Domenica si è concluso il girone d’andata e il bilancio è sicuramente positivo – spiega il tecnico amaranto celeste - 14 vittorie ed una sola sconfitta, siamo molto contenti di questo. Da pochi giorni si sono aggregati Mazzotti e Bushati e li stiamo pian pian aggregando al collettivo. In questo inizio anno ha avuto degli acciacchi Contento ma stiamo cercando di recuperarlo al 100%. Fiorenzuola è la quarta forza del campionato, lo dice la classifica, sono una squadra votata all’attacco e lo si nota dal fatto che sono poco sotto di noi alla voce punti fatti. La nostra fase difensiva sarà messa a dura prova e proprio per questo non possiamo permetterci di sbagliare in quella zona del campo».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Chinellato 16, Mazzotti 17, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44, Bushati 70. All. Dell’Agnello.

Pallacanestro Fiorenzuola: Casagrande 5, Re 8, Devic 10, Caverni 12, Pederzini 13, Giacchè 15, Giorgi 16, Preti 17, Bettiolo 21, Ricci 41, Magrini 99. All. Galetti

Arbitri: Indro Spinelli di Roma e Emanuela Tommasi di Veroli (Fr)

Il programma della altre gare

Oggi

Use Computer Gross Empoli – Ristopro Fabriano

Domenica 22 gennaio

Tigers Romagna – Luciana Mosconi Ancona

Halley Informatica Matelica – Le Patrie San Miniato

General Contractor Jesi – Virtus Imola

Pall. Goldengas Senigallia – Bakery Basket Piacenza

Lunedì 23 gennaio

Blacks Faenza – Sinermatic Ozzano

Riposa: Andrea Costa Imola

Classifica

Real Sebastiani Rieti 26

Blacks Faenza 22

Ristopro Fabriano 20

Pallacanestro Fiorenzuola 18

Luciana Mosconi Ancona 16

Bakery Basket Piacenza 16

Virtus Imola 16

SInermatic Ozzano 16

General Contractor Jesi 14

Pall. Goldengas Senigallia 14

Andrea Costa Imola 12

Le Patrie San Miniato 10

Tigers Romagna 4

Use Computer Gross Empoli 4

Halley Informatica Matelica 2