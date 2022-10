Il Real Sebastiani pronto a partire col piede giusto a Fiorenzuola. Dell'Agnello: «Confermare i progressi»

RIETI - Alle 18 di domani al Palarquato di Castell’Arquato (Pc) la palla a due della prima giornata di campionato di Serie B (Girone C) del Real Sebastiani Rieti che farà visita ai padroni di casa della Pallacanestro Fiorenzuola.

Rieti dopo l’eliminazione in Supercoppa contro Roseto, ha affrontato Pescara e Ancona in due amichevoli (entrambe vinte) che sono state utili per preparare al meglio l’inizio del campionato. Cominciare col piede giusto sarà importantissimo per i ragazzi di coach Dell’Agnello il quale durante tutto il precampionato ha insistito costantemente sulla ricerca della continuità. Sulla sua strada i reatini troveranno Fiorenzuola, squadra che l’anno scorso ha mancato l’approdo ai playoff nel suo girone di Serie B solo per la differenza canestri e che quest’anno intende togliersi qualche soddisfazione. Il roster dei piacentini presenta molte novità e giocatori esperti per la categoria come gli esterni Magrini, Preti e Casagrande e il lungo Giorgi. Fiorenzuola è reduce dall’eliminazione al primo turno contro Ozzano e da uno scrimmage vinto contro l’Aurora Desio. Da verificare la tenuta fisica dei ragazzi di coach Galetti i quali hanno svolto una dispendiosa preparazione che è costata la presenza nella partita si Supercoppa al capitano Pederzini.

Il coach

Il coach Sandro Dell’Agnello è consapevole di quanto sia importante cominciare con una vittoria questo campionato ma ribadisce come il roster che ha tra le sue mani possa migliorare ancora: «Arriviamo in un buono stato di forma all’esordio in campionato - spiega il tecnico - abbiamo fatto due buone partite nell’ultimo weekend, prima contro Pescara e poi contro un’ottima squadra come Ancona. Il nostro roster ha ampi margini di crescita, contiamo di chiudere questa settimana di lavoro con qualche progresso e per farlo sarà fondamentale vincere contro Fiorenzuola».

In casa Real Sebastiani rimane come sempre il nodo del senior da non inserire nella lista dei convocati. Mastrangelo in settimana è stato febbricitante ma le sue condizioni in vista della partita di domani non destano particolari preoccupazioni.

Così in caampo

Pallacanestro Fiorenzuola 1972: Casagrande 5, Re 8, Devic 0, Caverni 12, Pederzini 13, Giacchè 15, Giorgi 16, Preti 17, Bettiolo 21, Ricci 41, Magrini 99. All. Galetti

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Chinellato 16, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Okiljevic 33, Frattoni 44, Spanghero 45. All. Dell’Agnello.

Arbitri: Di Franco di Bergamo e Spinelli di Cantù