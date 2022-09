Fiorenzuola, roster rinnovato: punta sul fattore campo per impensierire il favorito Real Sebastiani

RIETI - Comincia domenica il campionato del Real Sebastiani Rieti. I reatini faranno visita alla Pallacanestro Fiorenzuola con la prima palla a due del campionato di Serie B (Girone C) programmata alle 18 al Palarquato di Castell’Arquato (Pc).

Fiorenzuola è reduce dall’eliminazione in Supercoppa al primo turno per mano di Ozzano e si affaccia a questo campionato con un roster rinnovato rispetto alla passata stagione nella quale ha sfiorato i playoff: Alla corte del coach Galetti sono arrivati giocatori come Magrini con un passato in A2, Preti reduce dalla promozione in A2 ottenuta con Cremona, Giorgi, lungo ex Vigevano, e Casagrande arrivato ai playoff lo scorso anno con Mestre.

I piacentini arrivano alla gara dopo una preparazione dura che ha portato con sé diversi problemi fisici come quello del capitano Pederzini rimasto ai box in Supercoppa e nello scrimmage di settimana scorsa vinto contro l'Aurora Desio. Fiorenzuola proverà a giocarsi le sue carte di fronte al suo pubblico nel ritrovato Palarquato, ma il Real Sebastiani parte con i favori del pronostico e non può essere altrimenti viste le ambizioni che da inizio anno sono legate al roster di Dell'Agnello.

Gli arbitri dell’incontro saranno Mirko Moreno Di Franco di Bergamo e Jacopo Spinelli di Cantù.