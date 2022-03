Real Sebastiani brilla a Roma, Finelli: «Eccellente partita di squadra, continua la crescita, ora Roseto sfida importante»

RIETI - Un Alessandro Finelli molto soddisfatto al termine del match vinto dal Real Sebastiani sul campo della Luiss Roma per 92-54. «Non era semplice, qui ha perso Roseto e hanno faticato Rimini e Npc, quindi voglio evidenziare l'eccellente prestazione di squadra - afferma il coach - Era importante dare continuità alla sei vittorie consecuitive e lo abbiamo fatto, portando sei giocatori in doppia cifra di cui tre under. Ma anche chi non c'è andato ha dato un contributo importante. Parlo dei registi, che hanno ben guidato la squadra. Siamo in crescita e domenica arriva Roseto, dove abbiamo perso, incompleti, all'andata. Spero in una bella cornice di pubblico: con i nostri tifosi si sta creando sempre più un legame. Lo dimostra il sostegno che abbiamo avuto oggi a Roma: sembrava di giocare in casa».