RIETI - «Prima di tutto grazie ai tifosi – esordisce Alessandro Finelli, coach del TReal Sebastiani al termine del successo per 72-60 contro la Luiss Roma – era la prima storica volta. Ci hanno sorretto. Siamo in emergenza, lo sappiamo, ora verificheremo le condizioni di Ghersetti. Ciò ci ha costretto a usare fuori ruolo Dieng, ma sono orgoglioso per la reazione. Abbiamo imparato qualcosa per il nostro percorso di crescita che ci porterà a metà maggio nella fase cruciale».