Real Sebastiani corsaro, Finelli: «Vittoria pesante, ora la sosta per ricaricare le batterie»

RIETI - Al termine della gara contro Faenza, vinta dal Real Sebastiani 84-85, queste le dichiarazioni di coach Alex Finelli:

«Abbiamo dato seguito al buon momento con una vittoria pesante che da fiducia, morale e ci permette di affrontare la sosta nel migliore dei modi. Sono contento per il rientro del nostro capitano, Ndoja che ha riassaggiato il campo. Saranno molto importanti le prossime settimane per fargli ritrovare la condizione. Non posso non essere soddisfatto per l’esordio di Maganza, ha dato un ottimo contributo con punti importanti dentro l’area. E’ quello che ci serve e che ci mancava da inizio stagione, un giocatore che dentro l’area potesse fare la differenza, chiudendo le difese avversarie facilitando il lavoro dei nostri esterni. Oggi ne ha beneficiato molto Contento con i suoi 24 punti costruiti per lo più dall’arco. Adesso abbiamo modo di far rifiatare chi ha dato tanto fino ad oggi e prepararci al meglio a quello che sarà il rush finale. Un pensiero speciale ai nostri tifosi che anche oggi sono arrivati numerosi. Un gruppo importante di ragazzi giovani che hanno la RSR nel cuore. Hanno cantato per 40 minuti, non sembrava di giocare in trasferta».