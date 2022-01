Real Sebastiani, progetto ridimensionato e le porte girevoli: niente Ducarello, torna Finelli

RIETI - Porte girevoli al Real Sebastiani: Ducarello torna in Sicilia e squadra nuovamente affidata a Finelli.

La nota del club

Dopo un’attenta e approfondita analisi del momento, considerate le tre sconfitte consecutive che hanno ridimensionato non di poco il progetto iniziale, sul quale peraltro la società sta facendo delle valutazioni di natura prettamente tecnica che in divenire potrebbero sortire effetti sulla composizione della rosa, la RSR e il coach Ugo Ducarello hanno deciso di comune accordo di non dare seguito all’accordo preso nella giornata di sabato. La proprietà si scusa e, al contempo, ringrazia Ducarello per la disponibilità mostrata e gli augura il massimo sia in ambito professionale, che sotto l’aspetto umano.

Di conseguenza, la RSR ha deciso di affidare nuovamente il ruolo di head coach ad Alessandro Finelli revocando l’esonero deciso domenica scorsa. Con Finelli rimarrà immutata la struttura dello staff tecnico: Matteo Mattioli ed Enrico Miluzzi manterranno rispettivamente i ruoli di I° e II° assistant coach, Michele Costantini continuerà a lavorare sul piano atletico.

Il tecnico bolognese sarà a Rieti nella giornata di domani e dirigerà la rifinitura pre-derby: oggi squadra in campo agli ordini di Mattioli e Miluzzi.