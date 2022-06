Real Sebastiani in finale per l'A2. Finelli: «Siamo dove volevamo stare»

RIETI - Grande soddisfazione in casa Real Sebastiani per la conquista della finale che porta all'A2, la cui serie inizierà il 12 giugno. «Siamo dove volevamo stare - commenta il coach Alessandro Finelli - salvo un leggero sbandamento nel secondo quarto abbiamo gestito bene la gara malgrado le loro difese tattiche a zona. Il tiro da 3 non ne ha risentito e ne siamo usciti bene. Semplice riposo per Ndoja. Ora aspettiamo l'avversaria».