Final Eight di Coppa Italia, per il Real Sebastiani subito l'ostacolo Rimini

RIETI - Sarà la RivieraBanca Basket Rimini, il primo avversario del Real Sebastiani Rieti ai quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia Lnp di serie B, in programma dal 2 al 4 aprile prossimi. La sede non è stata ancora ufficializzata dalla Lnp: Cervia-Rimini in vantaggio su Napoli.

La vincente tra la Sebastiani e Rimini se la dovrà vedere in semifinale con la vincente dell’accoppiamento Cividale (C1)-Fortitudo Agrigento (B1). Gli altri due accoppiamenti sono: Umana Sangiobbe Chiusi (A2)-CJ Basket Taranto (D2) e Janus Basket Fabriano (C2)-Bakery Piacenza (B2).

Sabato 3 aprile le semifinali, domenica 4 la finale che assegnerà il titolo 2020/21.

