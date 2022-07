Real Sebastiani, Ferdinando Matrone punto di riferimento sotto canestro: «Orgoglioso di indossare questa maglia»

RIETI - Classe ’95 di Pompei, 210 cm e una laurea appena conseguita in Scienze delle Attività Motorie, sportive e dell’educazione psicomotorie. Questo l’identikit del di Ferdinando Matrone il nuovo centro del Real Sebastiani Rieti per la stagione 2022/23. Giocherà a Rieti per un anno e vestirà la maglia numero 19.

La carriera

Matrone, nato a Pompei il 26 settembre del ’95, esordisce nel basket dei grandi a Scafati dove gioca dal 2011 al 2015. Dopo un paio di stagioni da giovane integrato in prima squadra in A2, nella stagione 13/14 la società salernitana non viene ammessa alla seconda serie nazionale e retrocede d’ufficio in Serie B. Questo permette a Ferdinando di mettersi in mostra e con i gialloblu conquista da subito la promozione in A2 da protagonista. Nel campionato 14-15 inizia con Scafati ma poi si trasferisce alla Michele Maddaloni. Una stagione a Giulianova e nel campionato 16/17 vince Coppa Italia e campionato di Serie B con Napoli. Due anni a Cagliari in A2 per poi tornare “al continente” con Sant’Antimo prima (19/20) e Taranto poi (20/21). Con i pugliesi arriva in semifinale playoff prima di arrendersi a Cividale. Lo scorso anno gioca in A2 con Fabriano.

Le dichiarazioni

«Giocare per una squadra come la Real Sebastiani è per me motivo di orgoglio - afferma Matrone - Voglio fare un grande campionato. Ricordo benissimo il calore del PalaSojourner da avversario e non vedo l’ora di sentire ancora i tifosi, ma questa volta indossando la canotta amarantoceleste. Darò tutto me stesso insieme ai miei compagni per riportare questa realtà sui palcoscenici che merita!».