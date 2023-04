Il Real Sebastiani si riscatta e blinda il primo posto: Faenza ko 93-85. Foto

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti vince lo scontro diretto contro Faenza nella gara valida per la XXVI giornata del girone C di Serie B.

Finisce 93-85 in un PalaSojourner bollente già in clima playoff. Rieti si trova nel secondo quarto avanti di 17 punti ma un blackout e riporta Faenza in gara (4-25 di parziale dopo il massimo vantaggio reatino). Rieti non molla e nell’ultimo quarto spinta dal suo pubblico conquista una vittoria importantissima. Bene Contento, decisivi Bushati, Chinellato e Mastrangelo. Rieti si porta a 44 punti, a più 6 sul secondo posto occupato proprio da Faenza e ipoteca il primato assoluto nel girone C.

Primo quarto

Parte forte Bushati che piazza in avvio di gara due triple per l’8-4 Rsr. Faenza resta a contatto grazie a Poggi, Aromando e Voltolini, ma la differenza Rieti la fa col tiro dalla lunga distanza: triple anche per Tomasini e Contento che firmano l’allungo sul 21-16 e coach Garelli deve fermare il gioco con il time-out. Contento è il riferimento offensivo dei reatini nel finale di quarto: i 7 punti consecutivi della guardia amaranto celeste fissano il primo parziale sul 25-18.

Secondo quarto

Break di 5-0 da parte del Real in avvio di quarto grazie a Ceparano che segna dall’arco e Pagani (30-18). Tecnico per coach Garelli e sul possesso successivo Tomasini ritocca il massimo vantaggio reatino: più 14 (37-23). Secondo tecnico all’indirizzo del tecnico faentino che dopo un quarto e mezzo abbandona la panchina. L’alta intensità della difesa reatina fa soffrire Faenza: Chinellato in contropiede appoggia per il più 17 (44-27). Parziale di 9-0 per Faenza che costringe Dell’Agnello due volte al time-out (44-36). Gli ospiti continuano il tentativo di rimonta e arrivano dopo la tripla di Vico e il tecnico a Dell’Agnello sul meno 3 (46-43). Chinellato segna nell’ultima azione del primo tempo per il 48-43.

Terzo quarto

Triple di Pastore e Poggi al rientro in campo per l’immediato sorpasso Faenza (48-49). In tre minuti il parziale di Faenza diventa di 12-0. Il lungo digiuno di Rieti viene interrotto dalla tripla di Tomasini (51-55). Due bombe consecutive di Bushati risvegliano il PalaSojourner e ristabiliscono la parità dopo un momento di buio totale dell’Rsr (58-58). Dopo la tripla di Pastore del 60-63 Rieti ha la possibilità di accorciare ma litiga con la lunetta e il terzo quarto finisce 61-63.

Ultimo quarto

Il sorpasso del Rsr porta il nome di Lorenzo Piccin che segna due triple consecutive e infiamma il PalaSojourner (67-65). Il pubblico si fa sentire e trascina Rieti: tripla di Bushati e gioco da tre convertito da Mastrangelo per il più 7 (74-67). Faenza reagisce e torna sul meno 2 grazie a Poggi (77-75). Dalla lunetta Rieti allunga con Piccin e Mastrangelo fino al nuovo più 8 (83-75). Quinto fallo per Ceparano (tecnico) e Faenza con Petrucci riaccorcia sull’83-79 a tre minuti dalla fine. Mastrangelo si alza nuovamente da tre e raggiunge la doppia cifra personale (88-81). Il gioco da tre di Chinellato manda la gara ai titoli di coda: Rieti vince 93-85 e blinda il primato del girone C.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Blacks Faenza 93-85

Parziali: 25-18; 23-25; 13-20; 32-22

Quintetti:

Real Sebastiani Rieti: Bushati, Tomasini, Piccin, Chinellato, Paesano

Blacks Faenza: Siberna, Pastore, Voltolini, Petrucci, Poggi

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 10, Tomasini 14, Paesano 1, Contento 18, Piccin 10, Valente, Chinellato 15, Mazzotti, Ceparano 3, Pagani 6, Frattoni, Bushati 16. All. Dell’Agnello

Blacks Faenza: Bandini, Siberna 8, Vico 14, Poggi 19, Castellino 1, Voltolini 8, Petrucci 13, Morciano, Aromando 14, Pastore 8, Nkot Nkot. All. Garelli

Arbitri: Antonio Giuseppe Giordano e Denny Lillo