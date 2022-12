Il Real Sebastiani espugna Faenza a fil di sirena 80-82 e rimane da solo in vetta

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti espugna il PalaCattani all’ultimo secondo battendo Faenza 80-82 nel big match del turno infrasettimanale dell’undicesima giornata nel campionato di Serie B (girone C). Un tap in di Tomasini a fil di sirena consegna a Rieti due punti pesantissimi che consolidano la testa della classifica per la squadra di Dell’Agnello. Ottime le percentuali da due (26 su 33), da rivedere quelle da tre (4 su 28). Mvp della gara un monumentale Simone Tomasini che corona un’ottima prestazione da 18 punti e 7 rimbalzi con il canestro della vittoria. Doppia cifra anche per Contento, Paesano, Spanghero e Chinellato.

Primo quarto

Sblocca la gara Mastrangelo che segna il primo canestro della gara. Break di Rieti, molto aggressiva in attacco, che costringe Faenza ad esaurire il bonus dopo neanche tre minuti con un tecnico fischiato a coach Garelli: Tomasini dalla lunetta porta il Real sul 2-8. Piazzato di Chinellato e tripla di Tomasini per il 7-15. Rieti mantiene aperto il parziale grazie alla tripla di Contento che vale il più 11 (9-20). Entra Paesano che si carica sulle spalle l’attacco reatino: sei punti consecutivi per il lungo amaranto celeste (14-26). Il libero di Contento dopo la tripla di Molinaro ferma il parziale del primo quarto sul 17-27.

Secondo quarto

Comincia male il secondo quarto di Rieti: 6-0 di parziale per Faenza e quattro falli commessi dopo un minuto e mezzo (23-27) e coach Dell’Agnello deve chiamare time-out. Al rientro in campo canestro di Contento per sbloccare l’attacco ospite (23-29). Faenza si porta a un possesso di distanza grazie alla tripla dell’ex Npc Pastore, ma poi Ceparano lo brucia sulla linea di fondo e inchioda la schiacciata per il 26-31. Rieti fatica in attacco e non resiste agli attacchi dei romagnoli: tripla di Aromando che vale la parità (35-35) e un coach Dell’Agnello tutt’altro che soddisfatto chiama nuovamente time-out a tre minuti e mezzo dalla fine. Dopo un fallo in attacco fischiato a Tomasini protesta Dell’Agnello che prende un tecnico: Petrucci converte il libero e segna il canestro del sorpasso (38-37). Tripla di Spanghero per il controsorpasso ma Poggi risponde subito (41-40). Libero di Vico che manda le squadre all’intervallo lungo sul 42-40 con un parziale di secondo quarto (25-13) che la dice lunga sull’insufficiente frazione giocata da Rieti.

Terzo quarto

In avvio di terzo periodo, pareggia Contento ma poi Faenza si riporta sul più 4 con Pastore e Voltolini (46-42). Tomasini e Paesano ricuciono il gap ma Rieti litiga col tiro da tre e i padroni di casa con Molinaro e Poggi vanno sul più 7 (55-48). Accelerata improvvisa del Real che con la tripla di Spanghero e il canestro in contropiede di Contento torna a meno 1 (55-54). Chinellato risponde a Siberna e il tabellone a fine terzo quarto recita 57-56.

Ultimo quarto

Tomasini chiude il contropiede segnando il canestro del sorpasso, Contento firma il più 3 (57-60) con coach Garelli che ferma subito la gara con il time-out. Rieti difende bene, spegne l’attacco di Faenza e si porta sul più 7 (57-64) grazie ad un parziale di 8-0. Faenza reagisce con tre triple consecutive di Voltolini, Pastore e Aromando che rimettono tutto in equilibrio (70-70) e coach Dell’Agnello ferma il cronometro col time-out a cinque minuti dalla fine. Continua a sbagliare dalla lunga Rieti ma da due è praticamente infallibile: Piccin e Spanghero mandano gli ospiti sul più 4 (72-76). Faenza sbatte contro la buona difesa reatina. A trenta secondi dalla fine Vico sbaglia, Tomasini subisce fallo e porta il Real sul 74-80. Rieti che non schiera Spanghero a causa di un infortunio. Ingenuità di Piccin che commette fallo antisportivo a palla ferma e manda Vico in lunetta (76-80) e poi canestro da sotto di Siberna per il meno 2 (78-80). Tomasini perde palla, Pastore subisce fallo a 4 secondi dalla fine: due su due e parità raggiunta da Faenza (80-80) che non perdona i clamorosi errori di Rieti. Disegna la rimessa Dell’Agnello con quattro secondi a disposizione, Chinellato sbaglia il jumper ma Tomasini corregge in tap-in segnando il buzzer beater che vale due punti pesantissimi: Rieti batte Faenza al PalaCattani 80-82 confermandosi al primo posto nel girone C.

Tabellini

Blacks Faenza – Real Sebastiani Rieti 80-82

Parziali: 17-27; 25-13; 15-16; 23-26

Quintetti

Blacks Faenza: Voltolini, Siberna, Pastore, Molinaro, Poggi

Real Sebastiani Rieti: Spanghero, Tomasini, Mastrangelo, Okiljevic, Chinellato

Blacks Faenza: Bandini 1, Siberna 2, Vico 10, Mazzagatti, Poggi 10, Voltolini 10, Molinaro 9, Petrucci 11, Aromando 15, Ragazzini, Pastore 12, Nkot Nkot. All. Garelli

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 5, Tomasini 18, Paesano 10, Contento 16, Piccin 8, Chinellato 13, Piazza, Ceparano 2, Okiljevic, Frattoni, Spanghero 10. All. Dell’Agnello.

Arbitri: Jacopo Spinelli di Cantù (CO) e Giuseppe Vastarella di Milano (MI)