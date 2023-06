Sorpasso Real Sebastiani: vinta gara 3, Faenza ko 66-76. Tomasini sugli scudi

RIETI - Un Real Sebastiani corsaro vince gara 3 sul campo di Faenza e si porta in vantaggio nella serie (2-1). Il terzo atto della finale playoff (tabellone 3) finisce 66-76 con Rieti che va avanti anche di 22 prima di un finale di gara difficile per la reazione dei faentini che tornano fino al meno 4. Sontuoso Tomasini che chiude la gara con 26 punti e 9 rimbalzi. Ottimo anche Piccin con 14 punti e 10 falli subiti. Bene anche Ceparano (13 punti) che nel finale dà una grossa mano alla causa. Le due squadre torneranno in campo sempre al PalaCattani domenica 4 (ore 18): Rieti con una vittoria chiuderebbe i giochi.

Primo quarto

Buon avvio di Rieti che mette subito il muso avanti con Tomasini e la tripla di Ceparano (3-7). Dopo un ritorno dei padroni di casa, mini parziale di 6-0 in favore del Real Sebastiani chiuso dalla schiacciata in contropiede di Ceparano per l’8-15. Rieti ha la possibilità di allungare ma il tiro da tre non sorride agli amarantocelesti. Bandini accorcia con la tripla del 15-18, ma risponde immediatamente Tomasini chiudendo un primo quarto fantastico con 7 punti in fila: sono 11 i punti della guardia amarantoceleste dopo dieci minuti (con 6 rimbalzi e 4 assist) che permettono a Rieti di chiudere il primo quarto avanti 15-25.

Secondo quarto

Rieti in avvio di secondo quarto va avanti anche di 14 con la tripla di Bushati e il gioco da tre di Piccin (17-31). Vico permette ai suoi di accorciare prima con l’assist e poi con il canestro del meno 10 (23-33) che porta coach Dell’Agnello al time-out a 5’ dall’intervallo. Ottima uscita dal time-out con Tomasini che si alza da tre per dare ossigeno a Rieti (23-36). Bene in difesa la squadra di coach Dell’Agnello e Chinellato in contropiede schiaccia per il 24-40. Altri quattro punti di Tomasini (18 nei primi due quarti per lui) danno a Rieti il massimo vantaggio (26-44). Faenza torna a segnare dal campo prima dei liberi di Piccin che mandano le squadre all’intervallo lungo sul 30-46.

Terzo quarto

Il Real Sebastiani riprende alla grande andando sul più 22 col ventello di Tomasini e le due triple di Bushati e Mastrangelo (32-54). Con Tomasini fuori Rieti fa fatica in attacco, commettendo spesso fallo nella metà campo offensiva (con Pagani che esce per cinque falli) e subisce il parziale di 12-0 dei faentini che accorciano fino al meno 10 (44-54). Rieti torna a segnare dalla lunetta e con Chinellato torna sul più 15 (45-60). Le due squadre si rispondono dalla lunetta: il libero di Pastore dopo il tecnico di Dell’Agnello (sfortunato a interrompere un’azione con la palla che gli finisce addosso) fissa il punteggio sul 49-61.



Quarto quarto

Rieti torna sul più 14 con Piccin e Chinellato (51-64).

Scene singolari quelle del PalaCattani: dopo un tecnico a Garelli, Chinellato va in lunetta con un tifoso faentino che muove la struttura durante il tiro libero che viene sbagliato. Il gioco si ferma per diversi minuti con gli arbitri che a lungo parlano tra loro e decretano la ripetizione del libero, con Pastore e Poggi che devono andare di persona a calmare i tifosi dietro il canestro. Chinellato segna (51-66) ma esultando prende tecnico. Cinque falli anche per Matrone. Faenza coi liberi di Aromando torna a meno 10 (56-66). Rieti fa una fatica terribile in attacco e Faenza si porta anche a meno 4 con Vico (63-67). Tomasini ancora a segno con un canestro difficilissimo subendo anche il quinto fallo di Aromando (64-70). Piccin segna da sotto, Ceparano vola a schiacciare in tap-in per il 66-74. L’ultima parola non poteva che essere di Tomasini che raggiunge i 26 personali e chiude la gara: Rieti vince 66-76 e si porta sul 2-1 nella serie.

Tabellini

Blacks Faenza – Real Sebastiani Rieti 66-76

Parziali: 15-25; 15-21; 19-15; 17-15

Quintetti:

Blacks Faenza: Voltolini, Pastore, Siberna, Petrucci, Poggi

Real Sebastiani Rieti: Tomasini, Piccin, Ceparano, Piccin, Pagani

Blacks Faenza: Bandini 3, Siberna 12, Vico 9, Poggi 7, Castellino 2, Voltolini 4, Molinaro 5, Petrucci 4, Aromando 19, Ragazzini, Pastore 1, Nkot Nkot. All. Garelli

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 4, Tomasini 26, Piccin 14, Valente, Chinellato 9, Mazzotti, Matrone 2, Piazza, Ceparano 13, Pagani 2, Frattoni, Bushati 6. All. Dell’Agnello

Arbitri: Edoardo Di Salvo di San Giuliano Terme (PI) e Matteo Luchi di Prato