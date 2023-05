Real Sebastiani, gara 2 al PalaSojourner: invertire la rotta contro Faenza dopo il ko al debutto

RIETI - Torna in campo il Real Sebastiani Rieti che questa sera (ore 21) al PalaSojourner affronta la Raggisolaris Faenza per gara 2 della finale del tabellone 3 dei playoff di Serie B. Dopo la sconfitta subita in gara 1 (68-72 per i faentini) Rieti cerca il riscatto. Coach Sandro Dell’Agnello proverà a correggere le sbavature che sono costate ai reatini la prima sconfitta in questi playoff.



Gara 2

Domenica al PalaSojourner si è confermato l’equilibrio visto nelle precedenti sfide contro i romagnoli. La squadra di coach Garelli ha messo in serie difficoltà Rieti in avvio di gara, chiudendo il primo parziale avanti 14-22 e arrivando in doppia cifra di vantaggio ad inizio secondo quarto. La difesa reatina ha limitato il miglior marcatore dei faentini Aromando (6 punti a fronte dei 15 di media ma con ben 5 rimbalzi offensivi contro Rieti) ma ha subito molto le penetrazioni e la dinamicità di Vico (20 punti con 12/13 ai liberi) e le soluzioni di capitan Petrucci (15 punti con 4/8 da tre). Faenza si sa, è una squadra attrezzata in grado di essere pericolosa sotto canestro e dal perimetro. In una gara ad alta intensità, con ben 41 palle perse combinate tra le due squadre, Rieti ha sofferto gli ospiti a rimbalzo e le basse percentuali dalla media distanza (4/17).

Il Real Sebastiani ha giocatori d’esperienza in grado di reindirizzare la serie nel verso giusto. In gara 1 la solita rotazione dei senior del Rsr ha visto fuori Matrone e Mastrangelo che stasera potranno tornare utili a coach Dell’Agnello.



Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Valente 14, Chinellato 16, Mazzotti 17, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44, Bushati 70. All. Dell’Agnello.

Blacks Faenza: Bandini 3, Siberna 5, Vico 6, Poggi 9, Castellino 10, Voltolini 11, Molinaro 12, Petrucci 13, Aromando 16, Ragazzini 19, Pastore 21, Nkot Nkot 47. All. Garelli

Arbitri: Antonio Giuseppe Giordano di Gela (CL) e Antonio Giunta di Ragusa



La situazione dei playoff

Finale Tabellone 1

Libertas Livorno – Vigevano 0-1

Finale Tabellone 2

Orzinuovi – Mestre 1-0

Finale Tabellone 3

REAL SEBASTIANI RIETI – Faenza 0-1

Finale Tabellone 4

Luiss Roma – Fabriano 1-0