Real Sebastiani, il primo round va a Faenza: 68-72. Foto

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti perde gara 1 della finale playoff. Al PalaSojourner finisce 68-72 per Faenza. La squadra di coach Sandro Dell’Agnello cade per la prima volta in questi playoff.

Decisivi Vico e Petrucci per gli ospiti che ribaltano subito il fattore campo. A Rieti non bastano Piccin e Chinellato. Dopodomani il secondo atto della sfida, sempre al PalaSojourner (ore 21).

Primo quarto

Dopo un mini-parziale di 5-0 di Rieti, Faenza prende le misure e alza l’intensità in entrambe le metà campo: gli ospiti guidati da Voltolini e Pastore firmano il contro break e sul 7-14 coach Dell’Agnello deve chiamare time-out.

Rieti fatica in attacco, Faenza è più presente anche a rimbalzo (6 a 13 il conto sotto canestro a favore degli ospiti): Aromando dalla lunetta mette a segno il più 8 e Faenza chiude il primo quarto sul 14-22.

Secondo quarto

Faenza va in doppia cifra di vantaggio con Vico che col gioco da tre porta i suoi sul più 11 (18-29). Rieti si aggrappa a Chinellato che segna 4 punti in fila: il canestro in contropiede di Contento riaccende il PalaSojourner (22-29) prima del time-out di coach Garelli. Rieti non ha intenzione di fermarsi e continua sull’onda dell’entusiasmo: tripla di Piccin per il meno 4 (25-29). Dalla lunetta i padroni di casa accorciano: il libero di Mazzotti vale il 31-34 e coach Garelli ricorre nuovamente al time-out a 2’ dalla fine del quarto. Dell’Agnello disegna la rimessa perfettamente per il canestro del meno 1 di Pagani. I liberi di Molinari mandano le squadre all’intervallo sul 37-40.

Terzo quarto

Rieti si sblocca nel terzo periodo con la tripla di Mazzotti dalla punta. I giovani amarantocelesti rispondono presente anche in difesa: Piccin firma il sorpasso (44-43). Un break degli ospiti targato Vico porta Faenza sul 44-47 e coach Dell’Agnello al time-out a 5’ dalla fine. Il gioco da tre di Aromando vale il più 6 prima del jolly di Piazza allo scadere dei 24 secondi (46-50). Bushati rientra alla grande: tripla e palla rubata che apre al contropiede per il canestro del sorpasso di Mazzotti (51-50). Paesano da sotto risponde a Vico: Rieti è avanti 53-52 a fine terzo quarto.

Quarto quarto

Faenza mette il muso avanti con Aromando e Poggi (53-56). Rieti si mangia due contropiedi e non riesce ad accorciare. La tripla di capitan Petrucci porta gli ospiti sul più 5 (56-61) a 5’ dalla sirena finale: coach Dell’Agnello richiama i suoi in panchina per un time-out. Al rientro in campo tripla pesantissima di Petrucci che successivamente mette anche il jumper del più 10 (56-66). Rieti accorcia con Chinellato, Bushati in contropiede e Tomasini (62-66). Tecnico fischiato a Contento per simulazione, Petrucci segna il libero del 62-69. Chinellato fa uno su due ai liberi, Vico appoggia al vetro per il 63-71. Vico firma il ventello personale dalla lunetta, Chinellato dalla lunetta segna il meno 6, il canestro di Bushati allo scadere vale solo il 68-72 con cui si chiude la patita: gara 1 va a Faenza.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Blacks Faenza

Parziali: 14-22; 23-18; 16-12; 15-20

Quintetti:

Real Sebastiani Rieti: Bushati, Tomasini, Piccin, Chinellato, Pagani

Blacks Faenza: Voltolini, Pastore, Siberna, Petrucci, Poggi

Real Sebastiani Rieti: Tomasini 9, Paesano 4, Contento 8, Piccin 13, Valente, Chinellato 11, Mazzotti 7, Piazza 2, Ceparano, Pagani 7, Frattoni, Bushati 7. All. Dell’Agnello

Blacks Faenza: Bandini, Siberna 4, Vico 20, Poggi 9, Castellino, Voltolini 5, Molinaro 4, Petrucci 15, Aromando 6, Ragazzini, Pastore 9, Nkot Nkot. All. Garelli

Arbitri: Vito Castellano di Legnano (MI) e Giuseppe Vastarella di Milano