Il Real Sebastiani ritrova il sorriso: Faenza ko 71-68 in gara 2. Foto

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti vince gara 2 della finale playoff (Tabellone 3) contro Faenza e riporta la serie in parità (1-1). 71-68 il finale del PalaSojourner.

Monumentale Pagani che mette a referto 23 punti giganteggiando sotto canestro. Doppia cifra anche per Mastrangelo e Contento. Faenza, priva di Pastore (frattura allo scafoide) sbaglia la tripla del pareggio e deve arrendersi. La serie si sposta a Faenza: gara 3 è in programma venerdì 2 giugno al PalaCattani.

Primo quarto

Dopo una partenza sprint del Real che si porta sul più 7 (12-5) grazie a Contento e Pagani, Faenza reagisce con Poggi e Siberna (12-12).

Buono l’impatto di Mastrangelo che segna prima da tre e poi in allontanamento. Chinellato entra dalla panchina ma si mette subito in mostra con due canestri consecutivi, tra cui una schiacciata a due mani in penetrazione per il 23-18. Faenza risponde con la tripla di Poggi e il canestro da centrocampo sulla sirena di Vico che vale il sorpasso: è 23-24 dopo i primi dieci minuti.

Secondo quarto

Bandini in avvio di secondo periodo sfrutta un errore di Bushati e segna in contropiede con il fallo (25-29). Dopo due minuti dall’inizio del quarto esce per infortunio Ceparano che dopo un rimbalzo offensivo cade male sul piede destro. La reazione di Rieti è affidata a Contento che va a segno per il 29-29 e accende il PalaSojourner. Tecnico fischiato a Garelli e libero convertito da Tomasini. La gara è maschia e tirata, le due squadre si rispondono canestro dopo canestro. Si rivede in campo Ceparano nell’ultimo minuto. Faenza dalla lunetta si porta avanti con Petrucci. Contento dalla lunetta accorcia: si va all’intervallo lungo sul 37-39 per gli ospiti.

Terzo quarto

Al rientro in campo Pagani detta i ritmi dell’attacco reatino e insieme a Tomasini firma un parziale di 10-1 che vale il 47-40. Faenza con capitan Petrucci accorcia (48-47). L’attacco di Rieti continua a passare sotto canestro con Pagani che resta un rebus per la squadra di coach Garelli (54-50). Rieti senza il lungo in campo non segna più e Faenza ne approfitta: i liberi di Castellino dopo il canestro di Siberna valgono il sorpasso (54-55).

Quarto quarto

Ad inizio ultimo periodo è Contento il faro offensivo del Real Sebastiani: suoi i primi cinque punti del quarto che portano Rieti sul 59-56. Quando Faenza si rifà sotto è ancora una volta Pagani a rispondere col ventello personale (62-58). Chinellato prima vola a rimbalzo e segna in tap-in e poi allo scadere dei ventiquattro appoggia al tabellone il canestro del più 7 (66-59) che porta coach Garelli a chiamare time-out a 3’ dalla fine. Rieti non riesce a segnare dalla lunetta e Faenza si rifà sotto con Aromando e la tripla pesante di Petrucci (66-64). Pagani corregge a rimbalzo e firma il nuovo più 4 (68-64). Poggi a 1 minuto dalla fine accorcia dalla lunetta (68-66). Tomasini subisce fallo da Vico a 24 secondi dal termine: uno su due (69-66) e time-out Garelli. Voltolini subisce fallo da Piazza e dalla lunetta firma il meno 1 (69-68). Il gioco dei falli manda Tomasini in lunetta: la guardia amarantoceleste fa due su due, Faenza sbaglia la tripla del pareggio: Rieti vince 71-68, la serie è sull’1-1.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Blacks Faenza 71-68

Parziali: 23-24; 14-15; 17-16; 17-13

Quintetti:

Real Sebastiani Rieti: Tomasini, Contento, Piccin, Mastrangelo, Pagani

Blacks Faenza: Castellino, Voltolini, Siberna, Petrucci, Poggi

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 12, Tomasini 8, Contento 13, Piccin 7, Valente, Chinellato 8, Mazzotti, Piazza, Ceparano, Pagani 23, Frattoni, Bushati. All. Dell’Agnello

Blacks Faenza: Bandini 3, Siberna 4, Vico 10, Poggi 19, Castellino 8, Voltolini 5, Molinaro, Petrucci 13, Morciano, Aromando 6, Ragazzini, Nkot Nkot. All. Garelli

Arbitri: Antonio Giuseppe Giordano di Gela (CL) e Antonio Giunta di Ragusa