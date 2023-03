Real Sebastiani in finale: la gioia. Foto. Dell'Agnello: «Contento del risultato e dei tifosi»

RIETI - Grande gioia a fine gara per il raggiungimento dell'obiettivo da parte del Real Sebastiani Rieti. E' finale di Coppa Italia e festa anche per i tifosi al seguito che esultano per il 74-72 stampato sul tabellone al termine di un march al cardiopalma contro Faenza.

Le dichiarazioni

Simone Tomasini ai microfoni di Lnp e Ms Channel commenta così il successo che l’ha visto protagonista nel finale: «Come ci aspettavamo è stata una partita fisica ed entusiasmante. Così come era successo in campionato il finale è stato punto a punto, noi siamo stati bravi ad essere presenti mentalmente nonostante le difficoltà. Potevamo nel corso della gara allungare e andare in doppia cifra di vantaggio, questo aspetto lo dobbiamo migliorare. Ringraziamo chi ci ha seguito fino a qui, adesso pensiamo a riposare al meglio per la finale di domani che sarà sicuramente tosta».

Il coach degli amaranto celesti Sandro Dell’Agnello parla così della gara: «Partita complicata, decisa da episodi, potevano vincerla entrambe le squadre con questo finale. Lo scoglio da superare era duro e siamo molto soddisfatti del risultato. Sono contentissimo della presenza dei tifosi, anche ad un orario così particolare. Li ringrazio perché si sono fatti 800 km per venire qui e tifare».

Appuntamento per la finale domani pomeriggio alle 16 sempre all’E-Work Arena di Busto Arsizio.